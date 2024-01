Autorização para desfiles dos blocos no Carnaval 2024 já pode ser requerida no site da Prefeitura e App ‘João Pessoa na Palma da Mão’

O cadastramento para autorização dos desfiles de blocos das prévias do Carnaval 2024 pode ser realizado, a partir desta segunda-feira (8), no site da Prefeitura de João Pessoa e App ‘João Pessoa na Palma da Mão’. Conforme já aconteceu em anos anteriores, a solicitação da autorização para desfilar nas ruas da Capital será requerida exclusivamente pela internet, por meio do Prefeitura Conectada, facilitando para o requerente e agilizando a análise do processo pelos órgãos da Prefeitura.

A análise do processo de requerimento é realizada por meio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP), da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb) e Secretaria de Meio Ambiente (Semam). Para emissão da autorização, a organização de cada bloco, incluindo os integrantes da Associação Folia de Rua, deve protocolizar o requerimento no site da Prefeitura (www.joaopessoa.pb.gov.br) e App ‘João Pessoa na Palma da Mão’, com antecedência mínima de 15 dias do evento.

O superintendente da Semob-JP, Expedito Leite Filho, destacou a importância do cadastramento para a realização dos eventos. “É de extrema importância o cadastramento antecipado para o sucesso dos eventos, tanto para os organizadores, quanto para os órgãos que darão apoio operacional durante os desfiles dos blocos. Conforme em anos anteriores, a pedido do prefeito Cícero Lucena, formamos uma comissão com representantes da gestão municipal, específica para plano o operacional a ser executado no período que antecede e durante o Carnaval 2024, para que tenhamos as festividades de rua de forma ordeira e, acima de tudo, segura para todos”, disse o superintendente.

Como fazer – O interessado em solicitar a autorização de realização do desfile do bloco carnavalesco deve primeiro acessar o site da Prefeitura, ir até a área Prefeitura Conectada, depois clicar em “Atendimento ao Cidadão”, “Protocolos”, cadastrar o usuário (caso ainda não possua), no campo “Assunto” digitar: SEMOB Eventos Carnavalescos, no campo “Descrição” digitar apenas: nome do bloco e a data pretendida, anexar os documentos necessários e protocolar. O mesmo procedimento deverá ser seguido no App ‘João Pessoa na Palma da Mão’, caso o interessado prefira utilizar esta modalidade.