Sabadinho Bom vai ter chorinho com Laídia Evangelista e banda

O Sabadinho Bom deste final de semana apresenta a instrumentista Laídia Evangelista e banda, que prometem muito chorinho lembrando nomes como Pixinguinha e Jacob do Bandolim. O evento, realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), tem como cenário a Praça Rio Branco, no Centro da cidade, e começa ao meio dia.

“Esta é uma ação cultural nossa extremamente valorosa. O público de João Pessoa adotou o evento como um ponto de encontro nas tardes de sábado e está consolidado”, constata o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele observa que ali tem música de qualidade. “Estamos valorizando os nossos cantores, instrumentistas, profissionais da música de forma estruturada, de maneira que movimentamos uma economia local pela atividade cultural e também garantimos um entretenimento de qualidade para nossos moradores e os visitantes que chegam à cidade. A Praça Rio Branco é hoje um ponto cultural dos mais importantes na cidade”, afirma.

Para Laídia Evangelista, o evento é uma iniciativa maravilhosa. “Amo o Sabadinho e, quase todo sábado, estou lá apreciando. Compreendo que é um evento muito importante para a população e, principalmente, para a disseminação destes gêneros musicais em específico, como o choro e o samba”, avalia.

Ela adianta que a apresentação terá de tudo um pouco, mas com ênfase em chorinho, com grandes clássicos. Não irá faltar Pixinguinha, Waldir Azevedo, Jacob do Bandolim, entre outros grandes nomes desse estilo musical. No repertório estão canções como Pedacinho do Céu, de Waldir Azevedo; Tico Tico no Fubá, de Zequinha de Abreu; Doce de Coco, de Jacob do Bandolim; Brasileirinho, de Waldir Azevedo, entre outras.

Além de Laídia Evangelista, no bandolim, compõem o grupo Dany Dantas, no clarinete; Ivo Limeira, no violão; Lucas Wanderley, no cavaco; e Matheus Freire, no pandeiro. A instrumentista confessa que todos estão ansiosos e ensaiando muito. A promessa é de uma apresentação muito especial para o público do Sabadinho e ela aproveita para fazer um convite. “Para quem curte chorinho, vai ser um prato cheio. Estamos preparando tudo com muito carinho. Chega lá. Vai ser lindo”.