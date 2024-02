Prefeitura prepara operação de trânsito e transporte para blocos que desfilam na Via Folia

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP), vai realizar, a partir desta sexta-feira (2) até o próximo domingo (4), uma operação especial de trânsito e transporte, na Avenida Epitácio Pessoa. Neste planejamento, a Via Folia (trecho a partir da bifurcação com a Avenida Rui Carneiro e o Largo de Tambaú) será bloqueada para passagem dos blocos Vumbora, Agitada Gangue, Atletas e Virgens de Tambaú. Além disso, usuários do transporte público contarão com ônibus extras para ida e volta dos eventos.

De acordo com Expedito Leite Filho, superintendente de mobilidade da Capital, durante os três dias em que os eventos ocorrerão, 140 agentes de trânsito estarão atuando com desvios e bloqueios. “A Semob-JP estará trabalhando no corredor da Via Folia, desde o posicionamento dos trios até a dispersão dos foliões ao término dos blocos. Também manteremos o sistema de transporte público com total assistência, com linhas em circulação antes, durante e após os eventos, garantir o retorno dos foliões para casa até mesmo com ônibus extras”, ressaltou Expedito Leite Filho, responsável pela Semob-JP.

Bloqueios e desvios – Nos três dias, a partir das 14h, equipes operacionais já estarão na Via Folia, orientando o posicionamento dos trios elétricos, sentido Centro/Praia. Já a partir das 17h, com o aumento do número de foliões, serão iniciadas as demais intervenções, desviando os acessos de carros, motocicletas e ônibus, garantindo a segurança viária das pessoas e o fluxo dos veículos. As ruas adjacentes e paralelas à Via Folia estarão liberadas para estacionamento e trânsito local. Já os corredores Beira Rio e Rui Carneiros serão indicados como principais rotas alternativas para os deslocamentos dos condutores que quiserem evitar a região onde os festejos estarão ocorrendo.

Ônibus extras – Durante os dias 2,3, 4, 5 e 7 de fevereiro, as linhas que já circulam na praia, 510 e 507, estarão com viagens extras de acordo com a demanda de usuários durante todo o período do evento. Além disso, dez ônibus extras sairão do Terminal de Integração do Varadouro (TIV), por dia, com viagens sendo realizadas de acordo com a necessidade do fluxo de passageiros, a serem orientadas pelos agentes de mobilidade da Semob-JP.

Linhas em circulação – As linhas 104, 116, 120, 203, 301, 302, 303, 504, 507, 510, 602, 701, 1500 e 5100, que geralmente circulam até as 22h50, entre os dias 01 e 09 de fevereiro, estenderão a operação e realizarão viagens até as 00h30 saindo do Terminal de Integração do Varadouro (TIV), com exceção dos dias 01 (abertura) e 09 (Bloco Cafuçú), quando as viagens iniciarão nas plataformas da Lagoa. As linhas 1500 e 5100 deverão circular até a praia. Nos demais dias, a depender da demanda, a supervisão de transporte poderá solicitar reforço na operação para atender eventuais solicitações.

Arte: Thiago Ferreira da Costa