Pacientes do Hospital Edgley Maciel, de Campina Grande, são transferidos após pane elétrica

Todos os pacientes que estavam internados no Hospital Municipal Edgley Maciel, de Campina Grande, precisaram ser transferidos em caráter emergencial na noite dessa quinta-feira (9) após uma pane no sistema de energia elétrica da unidade hospitalar. A Secretaria Municipal de Saúde informou que a eletricidade foi restabelecida em pouco tempo, mas ao longo da noite outros apagões foram registrados. O problema ainda persistia na manhã desta sexta-feira (10).

As pessoas que estavam hospitalizadas no local foram levadas para o Hospital Municipal Pedro I e para o Hospital Help. Foram transferidos tanto os pacientes que estavam na enfermaria como aqueles que estavam na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). “Toda a rede de ambulâncias no município foi acionada para atuar na operação”, destacou o secretário municipal de Saúde, Dunga Júnior.

Esse é o segundo apagão registrado no ano no hospital. O primeiro aconteceu em abril e depois disso uma ampla reforma foi feita no local. Apesar disso, o problema voltou a se repetir sete meses depois. O serviço de hemodiálise do hospital não estava funcionando pela manhã.

O gerador do Hospital Municipal Edgley Maciel não funcionou durante a pane e, por causa disso, a Secretaria Municipal de Saúde informou por meio de nota que um novo equipamento do tipo foi contratado para “garantir a estabilidade da rede de distribuição”.

A energia foi restabelecida, mas de forma intermitente, o que impede o funcionamento da maioria dos equipamentos hospitalares, inviabilizando o funcionamento da unidade hospitalar.

A Secretaria Municipal de Saúde informou por fim que serviços de manutenção geral em todo o prédio serão efetuados, “até que se estabeleça a normalidade plena do sistema elétrico integral em todos os setores”.