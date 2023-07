Curso de idiomas

Com 400 vagas disponíveis, Centro de Línguas Estrangeiras abre inscrições neste sábado

14/07/2023 | 07:30 | 73

Com 400 vagas disponíveis, o Centro Escolar Municipal de Línguas Estrangeiras de João Pessoa (Celest-JP), que é mantido pela Prefeitura da Capital, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Sedec), abre inscrições para cursos de idiomas neste sábado (15), a partir das 8h. As vagas disponíveis devem ser preenchidas exclusivamente de forma online, através deste link.

De acordo com a diretora do Celest, Jéssica Holanda, as aulas serão iniciadas no dia 7 de agosto e as 400 vagas estão distribuídas entre os cursos de Inglês, Francês, Espanhol, Alemão e Língua Brasileira de Sinais (Libras). Ela ainda detalhou sobre como será o preenchimento das matrículas.

“A partir deste sábado, poderão se inscrever servidores e professores da rede municipal de João Pessoa, além do público em geral que são pessoas maiores de 18 anos e que tenham concluído ou estejam cursando ao menos o 6º ano do Ensino Fundamental II. As inscrições irão até às 12h ou até o preenchimento das vagas ofertadas. Para os alunos da rede municipal, as inscrições serão apenas no dia 26 de julho”, explicou a diretora do Celest.

No ato da inscrição, todos os candidatos necessitam informar um e-mail (obrigatoriamente gmail), para o preenchimento do formulário e recebimento da confirmação. Caso classificado, o candidato receberá e-mail de convocação com informações sobre as datas para realização da matrícula. O candidato que utilizar e-mail inválido ou que não seja gmail, não conseguirá realizar sua inscrição, nem poderá alterá-lo após o preenchimento do formulário de inscrição.

O horário da inscrição realizada pelo candidato será utilizado como critério para a classificação.

Caso seja classificado dentro das vagas ofertadas, o candidato receberá um novo e-mail de convocação no dia 18 de julho que o habilita a realizar a matrícula que deverá ser efetuada de forma presencial nos dias 20, 21 e 24 de julho de 2023, obedecendo os dias estabelecidos no cronograma (Anexo II), na sede do Celest.

O manual para o Processo Seletivo 2023.2 pode ser acessado pelo link: https://sites.google.com/view/celestjoaopessoa/processo-seletivo-2023-2.

Matrículas – No ato da matrícula, os servidores e professores da Prefeitura de João Pessoa deverão apresentar a cópia dos seguintes documentos: CPF, RG (certidão de nascimento ou certidão de casamento), comprovante de residência, comprovante de escolaridade, contracheque ou declaração do setor devidamente carimbada e assinada pelo chefe imediato e uma foto 3×4.

Para o público em geral será necessário apresentar a cópia do CPF, RG (certidão de nascimento ou certidão de casamento), comprovante de residência, comprovante de escolaridade e uma foto 3×4.

Nivelamento – A inscrição on-line para nivelamento (níveis 2, 3, 4 e 5) será no dia 21 de julho, das 8h às 17h, ou até o preenchimento das vagas. Poderão concorrer os candidatos que possuam algum conhecimento em língua estrangeira (Inglês, Espanhol, Alemão ou Francês) e Libras que pretendam ingressar em um nível mais avançado – a partir do 2º Estágio/Nível. O candidato deve ter concluído ou estar cursando ao menos o 6 º ano do Ensino Fundamental II.

O nivelamento será realizado no Celest pela sua equipe docente e pedagógica, com limitação total de aplicação de 240 provas (80 para Inglês, 60 para Espanhol, 40 para Francês, 20 para Alemão e 40 para Libras).

Serviço – O Centro Escolar Municipal de Línguas Estrangeiras de João Pessoa fica localizado na Avenida Presidente Epitácio Pessoa, nº 1840, bairro Expedicionários.