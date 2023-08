Qual a maior rivalidade do futebol brasileiro? Descubra!

Compartilhe















Com grandes clubes em diferentes regiões do país, o futebol brasileiro é um dos mais ricos em termos de grandes confrontos históricos, com clássicos que movimentam milhões de torcedores. Disto isto, qual é considerada a maior rivalidade do futebol brasileiro?

Não é por acaso que o Brasil é chamado de ‘país do futebol’, por aqui, cada terreno um pouco mais espaçoso vira palco para uma partida. Basta duas sandálias para imitar uma trave, mais uma bola, feita de qualquer material, para dar jogo.

Em um país tão apaixonado pelo principal esporte do planeta, esse amor também é expandido para os grandes palcos do futebol profissional. Com vários clubes históricos e centenários e muitos clássicos de alta rivalidade se estabelecendo ao longo dos anos, atraindo multidões.

O Jornal da Paraíba elaborou uma matéria especial, com uma lista das maiores rivalidades do país, com times de todas as regiões do país. Veja abaixo um pouco da história e curiosidades de cada um desses históricos confrontos para ajudar a definir a maior rivalidade do futebol brasileiro.

Afinal, o que é rivalidade no futebol?

No entanto, antes de falar sobre a partirmos para a lista com as principais rivalidades, é necessário refletir: o que de fato é rivalidade no futebol?

Segundo o dicionário, a palavra ‘rivalidade’ significa nada mais do que ‘concorrência de pessoas que pretendem a mesma coisa’. Transportando esse significado para os parâmetros do futebol, podemos ressignificá-lo e afirmar que rivalidade entre duas equipes é fruto de que elas competem pela mesma coisa, no caso não somente um campeonato específico, mas essa competição pode acontecer pelo prestígio de uma cidade, de uma comunidade ou de algo em que seja possível colocar em disputa.

Outro ponto importante nisso é que a maior rivalidade do futebol brasileiro não é sinônimo de confusão e ódio entre torcidas e pessoas. Por isso, episódios de agressões não representam o verdadeiro significado do antagonismo entre os times.

Qual a maior rivalidade no futebol brasileiro?

No Brasil, existem grandes clubes espalhados por vários estados e, por conta da força estadual dessas equipes, as concorrências foram se construindo para medir forças localmente. Ao longo da história, esses clássicos conseguiram extrapolar as fronteiras e se tornarem também grandes em nível nacional. Veja abaixo a lista com alguns desses confrontos que brigam pelo posto de maior rivalidade do futebol brasileiro.

Flamengo x Fluminense

O Fla-Flu, que teve seu primeiro jogo disputado em julho de 1912, é um exemplo de disputa que começou desde o “berço”. Os clubes têm origem em uma cisão e ao longo de confrontos históricos foi se consolidando como uma das maiores, se não a maior rivalidade do futebol brasileiro.

A rivalidade estadual que se fortaleceu durante as décadas de 1950 e 1960, posteriormente, com a difusão por meios de comunicação em transmissões das partidas, ganhou contornos e torcidas nacionais.

Números de Flamengo x Fluminense

Jogos: 376

Vitórias do Flamengo: 136

Vitórias do Fluminense:119

Corinthians x Palmeiras

No estado de São Paulo se enfrentam no famoso ‘Derby Paulista’ os times de Corinthians e Palmeiras. O antagonismo histórico remonta a maio de 1917, data que marcou o primeiro clássico entre as equipes e que terminou com vitória do Palmeiras, então “Palestra Itália”, sobre o time do Parque São Jorge.

Fundado em 1910, o Corinthians teve origem nas camadas mais pobres da população da capital paulista, enquanto o Palmeiras, que foi fundado em 1914, teve origem entre os imigrantes italianos que ainda nos dias de hoje compõem uma grande comunidade no estado.

A rivalidade entre os times ascendeu em 1929, quando após a dissolução do Clube Paulistano, principal time do estado na época, Corinthians e Palmeiras passaram a disputar os principais campeonatos de São Paulo.

Números de Corinthians x Palmeiras

Jogos: 377

Vitórias do Corinthians: 129

Vitórias do Palmeiras: 134

Grêmio x Internacional

Considerada pelos gaúchos a maior rivalidade do futebol brasileiro, o clássico Grenal começou em julho de 1909, quando naquela oportunidade o Grêmio venceu o Inter por incríveis 10 a 0.

Fundado primeiro, em 1903, o Grêmio conseguiu ampla vantagem nos primeiros confrontos logo após o Inter ser fundado, o que acabou acirrando os ânimos dos colorados, que viam a ‘própria honra atacada’.

Com isso, nos anos seguintes, a rivalidade se acirrou e o confronto se tornou um dos principais do país.

Números de Grêmio x Internacional

Jogos: 440

Vitórias do Grêmio: 141

Vitórias do Inter: 160

Atlético Mineiro x Cruzeiro

Em abril de 1921, o clássico mineiro deu o pontapé inicial numa das rivalidades que posteriormente seriam uma das maiores do Brasil. No primeiro clássico entre os times, vitória do Cruzeiro, que até então se chamava Palestra Itália, por sonoros 3 a 0.

No entanto, se engana quem pensa que desde o início esta foi a maior rivalidade de Minas Gerais, afinal o América-MG era uma das principais potências do campeonato estadual à época. Somente perto do final da década de 1950, com a queda de desempenho do ‘Coelho’ e também a ascensão da ‘Raposa’, o time azul protagonizou o duelo com os atleticanos.

Na contagem geral de jogos e vitórias das duas equipes, existem números divergentes, pelo fato dos clubes considerarem partidas por torneios diferentes em cada uma das respectivas contabilizações.

Números de Atlético-MG x Cruzeiro

Contagem do Atlético:

Jogos: 519

Vitórias do Atlético: 210

Vitórias do Cruzeiro: 171

Contagem do Cruzeiro:

Jogos: 501

Vitórias do Atlético: 197

Vitórias do Cruzeiro: 170

Paysandu x Remo

A maior rivalidade do Norte do Brasil acontece entre Paysandu e Remo, confronto também conhecido como ‘Re-Pa’, que é disputado desde junho de 1914. No entanto, foi somente um ano depois do primeiro jogo entre os times que o duelo começou a esquentar. Isto porque em 1915, por divergências econômicas na partilha da renda de um jogo amistoso, os presidentes das equipes discordaram e houve troca de farpas.

Em se tratando de números do confronto, o clássico do Pará pode ser considerado como a maior rivalidade do futebol brasileiro. Os clubes declaram que o ‘Re-Pa’ é o ‘clássico com mais jogos na história’, pois já se enfrentaram em mais de 770 oportunidades.

Números de Paysandu x Remo

Jogos: 770

Vitórias do Paysandu: 242

Vitórias do Remo: 268

Athletico-PR x Coritiba

A razão da rivalidade entre Athletico-PR e Coritiba remonta a 1924, quando os clubes passaram a se enfrentar no clássico. O time do Athletico, em seu começo, representava as camadas mais abonadas financeiramente da capital do Paraná, enquanto o Coritiba era considerado o time dos ‘alemães’, por conta da ligação com a Alemanha na fundação do clube, em 1909.

Números de Athletico-PR x Coritiba

Jogos: 354

Vitórias do Athletico-PR: 115

Vitórias do Coritiba: 136

Guarani x Ponte Preta

Entre as cidades do interior do Brasil, o duelo entre Guarani e Ponte Preta talvez seja a maior rivalidade do futebol brasileiro. Bugre e Macaca, respectivamente, fazem um antagonismo histórico na cidade de Campinas, no estado de São Paulo. O primeiro Derby entre as duas equipes foi disputado em 1912 e desde então os clubes acumulam títulos relevantes na história. O Guarani, por exemplo, foi campeão brasileiro em 1978. Já a Ponte Preta faturou 10 vezes o Campeonato Campineiro e quatro vezes a Série A2 do Campeonato Paulista.

Números de Guarani x Ponte Preta

Jogos: 206

Vitórias do Guarani: 69

Vitórias da Ponte Preta: 67

Qual a maior rivalidade do Nordeste

Os clássicos do Nordeste são repletos de história e tradição, moldando a cultura futebolística da região e atraindo multidões de torcedores. Veja as maiores rivalidades do Nordeste.

Ceará x Fortaleza

O ‘Clássico-Rei’ é o maior confronto entre duas equipes cearenses. O jogo, que coloca frente a frente esses dois times desde dezembro de 1918, é também um dos maiores representantes do futebol nordestino nessa lista.

Isso porque, estadualmente, cada time tem mais de 40 títulos cearenses. O Fortaleza, maior campeão do estado, tem 46 títulos, enquanto o Ceará vem colado na sequência com 45. Além disso, na Copa do Nordeste, principal competição regional do país, as equipes estão entre as maiores campeãs.

Números de Ceará x Fortaleza

Jogos: 597

Vitórias do Ceará: 203

Vitórias do Fortaleza: 184

Sport x Náutico

Um dos clássicos mais antigos do país, que começou a ser disputado em 1909, ao contrário de outros nesta lista, já começou como uma grande rivalidade, isto porque, à época, o Náutico não tinha uma equipe específica para futebol. Um grupo de jovens ofereceu à diretoria da agremiação essa possibilidade, mas ela foi recusada e, posteriormente, o Sport foi fundado.

Números de Sport x Náutico

Jogos: 563

Vitórias do Sport: 217

Vitórias do Náutico: 183

Bahia x Vitória

O ‘Esquadrão de Aço’ e o ‘Leão da Barra’ se enfrentam recorrentemente desde 1932 e desde então dominam o futebol baiano e são dois dos principais representantes do futebol nordestino ao longo da história.

Dentre os títulos mais relevantes conquistados pelo Bahia, estão os do Campeonato Brasileiro, o primeiro em 1959, e o segundo em 1988. Além disso, a equipe também já foi campeã da Copa do Nordeste quatro vezes.

Na sala de troféus do Vitória, também muitos troféus. Ao todo quatro Copas do Nordeste e incríveis 29 campeonatos baianos.

Números de Bahia x Vitória

Jogos: 493

Vitórias do Bahia: 191

Triunfos do Vitória: 151

ABC x América-RN

Uma das grandes rivalidades do Nordeste acontece no Rio Grande do Norte, quando ABC e América se enfrentam e colocam à prova quem é o melhor time do estado. Os jogos acontecem regularmente desde 1915.

Entre os títulos conquistados pelo times ao longo da história, destaque para o feito do ABC, que com 57 taças do Campeonato Potiguar é o clube com mais estaduais no futebol brasileiro. Além disso, o time alvinegro também ganhou uma Série C, em 2010. O América, por sua vez, não fica atrás. O time alvirrubro venceu uma Série D recentemente, em 2022, além de já ter sido campeão regional, com a taça da Copa do Nordeste de 1998.

Times da Paraíba: quais são os maiores rivais?

Botafogo-PB x Treze, Campeonato Paraibano | Foto: Cristiano Santos / Botafogo-PB

O futebol da Paraíba conta com rivalidades que movimentam grandes torcidas e as principais equipes do estado, como é o caso dos confrontos que envolvem Botafogo-PB, Campinense e Treze. Veja abaixo a lista dos jogos que envolvem os maiores rivais na Paraíba.

Botafogo-PB x Treze

Disputado desde 1939, o ‘Clássico Tradição’ coloca frente a frente o Botafogo-PB, principal time da capital João Pessoa, contra um dos grandes clubes de Campina Grande, o Treze. As equipes já se enfrentaram 12 vezes em finais do Campeonato Paraibano. O ‘Belo’ venceu em sete oportunidades, enquanto o ‘Galo’ faturou cinco títulos diretos.

Além disso, as duas equipes são duas das três maiores campeãs do futebol paraibano. O time de João Pessoa tem 30 títulos estaduais e o ‘Galo’ já conquistou 17 vezes o mais prestigiado troféu no estado.

Campinense x Treze

Apesar do duelo Guarani x Ponte Preta, no interior de Campinas, disputar o título de ‘maior clássico do interior do Brasil’, para os paraibanos a cidade do interior com a maior rivalidade do futebol brasileiro é Campina Grande.

O clássico entre Campinense e Treze é conhecido como ‘Clássico dos Maiorais’, que é disputado desde 1955.

Em confrontos diretos pelas fases mais decisivas do Campeonato Paraibano, vantagem para o time alvinegro, com quatro vitórias em cinco confrontos de mata-mata do torneio estadual no recorte da última década.

Além disso, contando apenas o recorte deste século, os dois rivais de Campina Grande já se enfrentaram três vezes para decidir o principal torneio estadual em âmbito paraibano. A primeira vez foi em 2004, com título do Campinense.

Botafogo-PB x Campinense

Outro dos confrontos de maior rivalidade na Paraíba é entre Botafogo-PB e Campinense, equipes que já conquistaram os principais títulos do futebol no estado em toda a história, como é o caso do triunfo do Campinense na Copa do Nordeste de 2013 e também, no mesmo ano, o título da Série D do Brasileirão pelo ‘Belo’.

O ‘Clássico Emoção’, como é conhecido, já aconteceu 13 vezes em decisões do Campeonato Paraibano.

As histórias de cada clássico são carregadas de tradição, emoção e disputas acirradas, marcando a cultura esportiva brasileira. Para saber mais, acompanhe nossas matérias exclusivas e descubra as curiosidades, histórias e notícias de futebol no Jornal da Paraíba.

Resumo

Nesta reportagem, você conheceu a história das maiores rivalidades do futebol brasileiro, com curiosidades, número de títulos das equipes e retrospecto direto entre os principais times.

Além disso, você acompanhou também quais são as grandes rivalidades do Campinense no Campeonato Paraibano, como os jogos que acontecem entre Botafogo-PB, Campinense e Treze.

Se você é um torcedor apaixonado e quer saber tudo sobre as grandes rivalidades do Brasil e da Paraíba, acesse a editoria de Esportes no Jornal da Paraíba para ver mais conteúdos especializados sobre o futebol paraibano e outros esportes.

Redação Jornal da Paraíba

