Cultura da Excelência

Servidores da Secretaria de Transparência Pública e Controladoria participam de palestra com Bernardinho

02/08/2023 | 19:30 | 24

Os servidores públicos da Secretaria Executiva da Transparência Pública (Setramp) e da Controladoria Geral do Município (CGM) participaram, na tarde desta quarta-feira (02), da palestra motivacional ‘Cultura da Excelência’, ministrada pelo ex-técnico das seleções brasileiras masculina e feminina de vôlei, Bernardinho. O evento, promovido pela Prefeitura de João Pessoa, aconteceu no Teatro Pedra do Reino, no Centro de Convenções.

O controlador geral do Município, Diego Fabrício, ressaltou a importância da Cultura da Excelência no serviço público. “A aplicabilidade da cultura da excelência é nosso compromisso com o cidadão, com o dinheiro público e com o bem-estar da população. Essa é nossa busca constante enquanto gestão. A essência da liderança é o exemplo e isso podemos enxergar no prefeito Cícero Lucena, que todos os dias acorda cedo com esse mantra em mente, nos cobrando que cada um faça o seu melhor enquanto servidor e compreendendo que somos todos um time em prol de uma cidade melhor”, disse.

Bernardinho, durante a palestra, destacou a importância de se pensar como um profissional vitorioso. “O prefeito certamente colocou uma meta, um ‘ouro olímpico’, para fazer a cidade de João Pessoa avançar e melhorar. E é com esse pensamento que temos que acordar todos os dias. É fazer dar certo, desde o profissional da recepção ao cargo máximo. Quando iniciei minha vida profissional, meu pai falou: ‘Só volte quando der certo’. Até hoje, eu sempre enxerguei oportunidade na crise e acredito que sempre tem condições de fazer acontecer”, destacou.

Para a diretora do Departamento de Recepção da Secretaria de Transparência Pública, Priscilla Alcântara, a palestra servirá de inspiração para sua rotina de trabalho em Ouvidoria. “As histórias de sucesso do palestrante são importantes para nossa força como time. Ninguém vence sozinho. As habilidades individuais só são enaltecidas por meio de um time forte”, destacou.

A palestra motivacional com Bernardinho aconteceu por meio de uma parceria da Escola de Governo Municipal (Esgov), da Secretaria de Administração (Sead), com a Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer).