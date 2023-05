Descubra o que é perícia contábil – BOLA ROLANDO

A perícia contábil é importante para diversos setores da sociedade, pois ela visa analisar questões financeiras de maneira técnica, precisa e imparcial. Se você está pensando em abrir empresa ou já está com a sua funcionando, é essencial que saiba o que é uma perícia contábil e qual a sua importância.

Neste artigo, você vai saber tudo o que precisa sobre esse assunto e porque é importante investir nessa perícia. Continue a leitura e confira!

O que é perícia contábil?

De modo geral, perícia contábil é uma atividade feita por um profissional da contabilidade, conhecido como perito contador, que visa utilizar conhecimentos técnicos da área para esclarecer questões em processos judiciais ou extrajudiciais que envolvam a parte financeira, patrimonial e contábil de uma organização, empresa ou governo.

O papel do perito, neste caso, é analisar documentos financeiros, verificar a existência de fraude e/ou irregularidades, calcular prejuízos ou lucros em processos e avaliar a empresa para fins de venda ou compra.

Tipos de perícia contábil

Existem dois tipos de perícia contábil, que podem ser classificadas de acordo com o objetivo da ação. Conheça a seguir:

Perícia contábil judicial

Quando a perícia contábil é solicitada em processos administrativos, ela é conhecida como perícia contábil judicial, em que o escritório de contabilidade, que não possui ligação com nenhuma das partes — acusação ou defesa — analisa a contabilidade de uma organização e fornece as informações para o juíz, para que esse tome decisões assertivas acerca do processo administrativo.

Perícia contábil extrajudicial

A perícia contábil extrajudicial não é requerida por um juiz. Neste caso, a empresa mesmo ou uma pessoa física procura por um profissional a fim de conseguir respostas acerca de situações financeiras. Neste processo, existem três categorias: arbitrária, estatal e voluntária.

Quem pode solicitar a perícia de contabilidade?

A perícia contábil pode ser solicitada por diversas entidades, incluindo:

O principal objetivo da perícia é colaborar com processos que envolvam a parte financeira de uma empresa, bem como fornecer informações técnicas que possam ser usadas para a tomada de decisões justas e precisas.

A importância da perícia

Alguns exemplos da importância da perícia incluem:

É a perícia contábil, portanto, que garante a justiça e a transparência nos processos judiciais e administrativos.

Fonte: mrnews.com.br/index.php/2023/05/12/descubra-o-que-e-pericia-contabil

