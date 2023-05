Mês das Mães

Prefeitura lança campanha para incentivar vendas nos Shoppings Populares

12/05/2023 | 14:00 | 45

A Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb) lançou, nesta sexta-feira (12), a campanha ‘Dia das Mães nos Shoppings Populares’. O objetivo da iniciativa é incentivar o trabalho dos empreendedores que atuam nesses espaços públicos e que são devidamente regularizados pela Prefeitura. O lançamento aconteceu durante a Feira Móvel do Produtor, no Ponto de Cem Réis, que também homenageou as mães com serviços de saúde, beleza e bem-estar.

Para a campanha, a Sedurb distribuiu cinco mil cupons nos quatro Shoppings Populares da cidade (Centro Comercial de Passagem, Terceirão, Shopping do Varadouro e Shopping 4&400). Até o dia 31 deste mês, quem optar pelas compras nesses espaços, a partir de R$ 20, estará concorrendo a utensílios domésticos, como ventiladores, ferros de passar, sanduicheiras, entre outros.

O incentivo aos empreendedores que comercializam nesses espaços foi idealizado pela Sedurb para movimentar as vendas nesses locais, numa época tão comercial como o mês das mães. A Secretaria pretende continuar com ações sazonais como essa nestes espaços públicos.

“Os Shoppings Populares impulsionam o empreendedorismo local e o comércio regularizado. Esses empreendedores precisam de todo apoio possível. Temos conversado permanentemente com a categoria, construindo alternativas viáveis para movimentar esses locais. Pretendemos fazer ações como essa em outras épocas do ano, como Dia dos Pais e Natal”, destacou o secretário de Desenvolvimento Urbano, Fábio Carneiro.

O sorteio – Concorrerão os consumidores que fizerem compras acima de R$2 0. Cada compra feita a partir deste valor, vale um cupom. Se a compra for no valor de R$ 40, o consumidor receberá dois cupons e assim sucessivamente. A Sedurb fará o sorteio no dia 6 de junho. No final do mês será divulgado o local e o horário do evento.