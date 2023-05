Susana Vieira só ficará na Rede Globo se aceitar redução de salário, diz jornalista : 'Só isso?'

De acordo com informações divulgadas pelo jornalista Alessandro Lo – Bianco no programa A Tarde é Sua, a atriz Susana Vieira terá que aceitar uma drástica redução salarial se quiser continuar como contratada da Rede Globo. Atualmente recebendo em torno de 250 mil reais, caso renove seu compromisso com a emissora, a atriz deverá receber apenas 30 mil reais mensais, com possibilidade de acréscimo somente durante períodos de trabalho. A veterana atriz, que faz parte do elenco de Terra e Paixão, ainda não se pronunciou sobre o assunto. Susana Vieira é uma das atrizes mais importantes da Rede Globo, tendo atuado em inúmeras produções de sucesso e está há quatro anos sem atuar em novelas da emissora.

No caso de uma eventual renovação do seu compromisso com a casa, Susana terá que aceitar uma drástica diminuição dessa quantia e aceitar a proposta de receber mensalmente 30 mil reais. Esse valor poderá ter um acréscimo somente quando ela estiver trabalhando.

Susana, no momento, integra o elenco de Terra e Paixão, a próxima novela das nove, da Rede Globo. Nessa história de Walcyr Carrasco, ela viverá Cândida, proprietária de um bar. Ela guarda um grande segredo de Irene, vilã da trama, papel de Glória Pires. Cândida seria interpretada por Fernanda Montenegro, que deixou o elenco antes do início das gravações.

A atriz ingressou na Rede Globo no decorrer de 1970 e realizou trabalhos que obtiveram enorme sucesso de público e crítica. Ela estava há quatro anos sem atuar nas novelas da emissora. Seu último trabalho no canal foi como a milionária Tia Emília no remake de Éramos Seis, que foi ao ar na faixa de horário das 18 horas.

Professora, com vida simples e andando de metrô: a realidade da filha de Ana Maria Braga – ‘Não tem ajuda’

Mariana Maffeis, filha de Ana Maria Braga concedeu entrevista para à Quem e resolveu contar um pouco sobre a vida cheia de simplicidade que leva ao lado do marido. Diferente da mãe famosa, a primogênita da apresentadora dispensa o luxo e prefere viver longe dos holofotes.

Enquanto Ana Maria vive uma vida bastante glamourosa e cercada de comodidades, Mariana prefere abrir mão de muita coisa para viver de forma simples. Trabalhando como professora de Yoga, a filha da artista pensa em morar na roça com a família.

“Resolvemos dar esse passo e vamos adiantar um pouco o sonho de sair do grande centro antes que as meninas se tornem pré-adolescentes”, contou Mariana, falando sobre o marido e as filhas.

Falando mais sobre seus hábitos simples, a filha de Ana relatou que gosta muito de andar pelas ruas de São Paulo e que também utiliza o transporte público. Mariana contou que a filha estudava em uma escola na Avenida Paulista e todos os dias levava a menina de metrô. “Não gosto de carro blindado”, afirmou a professora, que mantém contato direto com os fãs de Ana Maria Braga.

Mesmo com a vida simples e discreta, Mariana disse à Quem que costuma ser abordada nas ruas pelos admiradores de Ana Maria. Muitas vezes, a professora ouviu relatos de pessoas que tiveram a vida transformada com a ajuda, mesmo indireta, da apresentadora.

Sobre Ana, Mariana contou que acompanhou o tratamento da apresentadora contra o câncer, mas estão atualmente afastadas por conta do isolamento social. “Tem sido super difícil ficar longe dela”, lamentou.

Brasil se despede do talento de Cássia Kis, entenda

Cássia Kis é uma das maiores atrizes brasileiras de todos os tempos. Reconhecida pelo talento, a atriz pode ter se despedido da teledramaturgia nesta sexta-feira (5), dia em que foi ao ar o último capítulo da novela Travessia.

Na trama escrita por Gloria Perez, Cássia Kis interpreta a personagem Cidália, braço direito de Guerra (Humberto Martins). A personagem faz parte da trama central da história, que gira em torno de Chiara (Jade Picon). Cássia Kis havia anunciado que encerraria a carreira depois de Travessia. “Mas estou aqui vivendo essa coisa bonita que é fechar um ciclo”, disse a atriz.

Carreira de Cássia Kis Cássia Kis iniciou sua carreira na TV Globo em 1984. Antes disso, em 1979, atuou em Cara a Cara, da Band.. Ao longo dos mais de 40 anos de carreira, a atriz esteve presente em diversas novelas de sucesso, como Roque Santeiro (1985), Brega e Chique (1987) e Vale Tudo (1988).

Em 1990, Cássia Kis atuou em dois sucessos: Pantanal, da TV Manchete, e Barriga de Aluguel, da Globo. A carreira continua com Fera Ferida (1993), Pecado Capital (1998), Porto dos Milagres (2001), Cobras e Lagartos (2006), entre muitos outros trabalhos marcantes.

Polêmicas

No último ano, Cássia Kis se envolveu em algumas polêmicas, como quando participou de atos pró-Bolsonaro logo depois da eleição presidencial que decretou a derrota de Jair Bolsonaro na disputa contra o petista Luiz Inácio Lula da Silva. Cássia Kis também repercutiu nas redes sociais ao dar declarações sobre os homossexuais. Ela disse em conversa com a jornalista Leda Nagle que “homem com homem não dá filho” e foi duramente criticada.

PALMIRINHA FALECE

Faleceu na manhã deste domingo (07) a cozinheira Palmirinha, conhecida em todo o país por programas culinários na televisão. O óbito foi confirmado através do Instagram, perfil onde ela é seguida por seus fãs.

“A família, consternada e inconsolável, comunica o falecimento de Palmira Nery da Silva Onofre, a Vovó Palmirinha, aos 91 anos, ocorrido hoje, 7 de maio, às 11h20 em decorrência de agravamento de problemas renais crônicos”, diz um trecho do comunicado.

Morre Palmmirinha, aos 91 anos Em outro trecho do comunicado, foi informado que Palmirinha estava internada na Unidade Paulista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, desde o dia 11 de abril. Abaixo você pode conferir a publicação na íntegra.

Carreira de Palmirinha

Palmirinha Onofre foi uma das mais queridas e reconhecidas personalidades da culinária brasileira. Nascida em 1931, em Bauru, interior de São Paulo, Palmirinha iniciou sua carreira na década de 1990, quando apresentou o programa “TV Culinária”, na TV Gazeta. Com seu jeito carismático e simpático, Palmirinha conquistou o público com suas receitas simples e saborosas, sempre acompanhadas de dicas preciosas e histórias divertidas.

Após um hiato na televisão, Palmirinha voltou aos holofotes em 2009, quando participou do programa “Hoje em Dia”, da TV Record. Sua participação foi um sucesso e, a partir daí, Palmirinha se tornou uma referência em culinária para todas as idades. Ainda na Record, ela apresentou o programa “Palmirinha Onofre com Amor”, que teve grande audiência e foi muito elogiado pela crítica especializada.

