ASSISTA Realidade Jovem x Ska Brasil AO VIVO COM IMAGENS CAMPEONATO PAULISTA FEMININO, HOJE (09/05)

O jogo entre Realidade Jovem x Ska Brasil pelo COPA PAULISTA FEMININO acontece hoje, HOJE (09/05) às 15 hs,. O mandante do jogo, o Realidade tentará a vitória em seus domínios e a competição, disputada em quatro fases, está assim dividida, como mostra a tabela no final do artigo.

Realidade Jovem 1 x 2 Ska Brasil

sportv, Estádio TNT Sports, Paulistão Play, Eleven Sports, Facebook da Centauro e YouTube mostram os jogos

Criada em 2019 pela Federação Paulista de Futebol (FPF), a Copa Paulista é considerada a segunda competição de clubes em nível de importância no Estado de São Paulo. Ela é composta pelas quatro melhores equipes que não se classificaram à fase final do Estadual. O fato é inédito na história do Corinthians, já que o time chegou ao menos às semifinais em todas as outras edições, sendo campeão em 2019, 2020 e 2021.

PAULISTÃO FEMININO 2023

O Paulistão Feminino é o principal campeonato de futebol feminino disputado no estado de São Paulo e é organizado pela Federação Paulista de Futebol (FPF). A competição foi criada em 1997 e já teve diversas equipes campeãs, como Santos, São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Ferroviária.

O formato da competição varia de acordo com o número de equipes participantes, mas geralmente é dividido em duas fases. Na primeira fase, as equipes são divididas em grupos e jogam entre si em turno e returno. Os melhores colocados de cada grupo avançam para a segunda fase, que é disputada em sistema de mata-mata, com jogos de ida e volta até a grande final.

O campeão do Paulistão Feminino garante vaga na Copa do Brasil Feminina do ano seguinte e na Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino, que é a principal competição de futebol feminino do país.

O Paulistão Feminino tem ganhado cada vez mais destaque nos últimos anos, com transmissões de jogos pela televisão e maior apoio dos clubes. O nível técnico da competição também tem evoluído, com jogadoras de renome nacional e internacional atuando por equipes paulistas.

