BARBIERI OU MIGUEL ANGEL RAMIREZ? QUEM SERÁ NOVO TREINADOR DO VASCO? VEJA RETROSPECTOS – BOLA ROLANDO

O nome de Maurício Barbieri ganhar força para ser o novo treinador do Vasco. O treinador, apesar de jovem, já tem uma boa passagem pelo RB Bragantino e ainda contaria com a experiência de Abel Braga, como seu diretor técnico. O treinador conta com boa reputação no clube e pode chegar. Miguel Angel Ramirez também é um nome apreciado por Bracks e Abel. Entretanto, o canal VASCONET aposta que virá um outro nome. Quem?

DETALHES! BRACKS SE REÚNE COM 777 E NOME DE TREINADOR ESTÁ PRÓXIMO. CONHECER O BRASIL É REFERÊNCIA

Reunião e definição sobre o futuro. Assim foi o papo dos dirigentes da 777 football group com os clubes e o Vasco é a prioridade para resolver assunto de treinador e diretor técnico. Nomes que trabalharam no Brasil seguem sendo favoritos mas mistério é grande. Vasco pode aumentar proposta por goleiro do Inter e clube apresenta novo técnico sub 20. Dia de tristeza pela morte de um grande vascaíno.

Veja o retrospecto de Maurício Barbieri no Red Bull Bragantino nos últimos 3 anos

Quinta-feira, 17/11/2022 – 11:27Matheus Giuberti 777 💢 @Giuberti10Mr Mauricio Barbieri no Brasileirão pelo Bragantino:

2020- 10°colocado (Pegou o time na 8°rodada). 2021- 6°colocado e indo até a final da sulamericana 2020- 14°colocado.

O elenco do Bragantino É RUIM. Já era ruim e piorou esse ano. O Edimar até ano passado era titular absoluto.

Técnico espanhol Miguel Ángel Ramírez, ex-Internacional, estaria no radar do Vasco

Após a negativa de Juan Pablo Vojvoda, o Vasco procura por um técnico para comandar a equipe na temporada de 2023. A diretoria cruzmaltina prioriza a contratação de um treinador estrangeiro. A 77 Partners avalia nomes que estão disponíveis no mercado da bola.

O Torcedores.com apurou que o nome de Miguel Ángel Ramírez, ex-Internacional, está no radar do Vasco. O clube conversa diretamente com o treinador. Isso porque, o espanhol está irritado com a quantidade de pessoas que se apresentaram nos últimos dias como representantes dele.

O diretor executivo de futebol Paulo Bracks conversa com Miguel Ángel Ramírez desde a última semana sobre o projeto. Porém, as partes ainda não avançaram para discutir os parâmetros econômicos. Não há, portanto, debate sobre salário ou até mesmo contrato.

A passagem pelo Charlotte FC (Fonte: oGol) Jogos: 17 Vitórias: 7 Empates: 1 Derrotas: 9 Gols marcados: 21 Gols sofridos: 23 Aproveitamento: 41,19%

Apesar disso, nos bastidores de São Januário especula-se que Paulo Bracks e Miguel Ángel Ramírez já conversaram sobre o salário. O ‘pacote’ do treinador custaria R$ 540 mil por mês, segundo fontes ouvidas pelo Torcedores.com.

No momento, Paulo Bracks direciona as conversas para o lado extracampo. Temas como atuação dos investidores, reestruturação do departamento de futebol, centro de treinamento e estádio são debatidos desde o primeiro contato.

Ainda segundo apurou a reportagem, Miguel Ángel Ramírez demonstrou conhecimento do mercado brasileiro, apontou as posições carentes no elenco e qual deveria ser as metas do Vasco para a próxima temporada.

A passagem pelo Internacional (Fonte: oGol) Jogos: 22 Vitórias: 11 Empates: 4 Derrotas: 7 Gols marcados: 38 Gols sofridos: 23 Aproveitamento: 50%

Além disso, Miguel Ángel Ramírez indicou algumas exigências como levar sua comissão técnica que é formada pelo auxiliar técnico Martín Anselmi, o preparador físico Cristóbal Fuentres e o analista de desempenho Luis Piedrahita.

Miguel Ángel Ramírez está sem clube desde que foi demitido do Charlotte FC, dos Estados Unidos, em maio. O treinador deixou o comando da equipe devido à má campanha na Major League Soccer (MLS). Desde então, seu nome tem sido especulado em um possível retorno ao futebol brasileiro.

Há três semanas, chegou a entrar na mira do Santos. Mas as conversas não evoluíram. Na ocasião, o entrave girou em torno do tempo de contrato. O clube ofereceu vínculo até dezembro de 2023. O técnico, por sua vez, tentou negociar um acordo até 2024.

A passagem pelo Independiente del Valle (Fonte: oGol) Jogos: 69 Vitórias: 32 Empates: 18 Derrotas: 19 Gols marcados: 122 Gols sofridos: 87 Aproveitamento: 46,38%

Miguel Ángel Ramírez iniciou a carreira de treinador nas divisões de base do Las Palmas, da Espanha, em 2003. Posteriormente, comandou as equipes sub-20 do AEK, Panathinaikos e Olympiacos, todos da Grécia. Sua primeira experiência como técnico principal foi em 2019.

Na sua primeira temporada comandando o Independiente del Valle, do Equador, conquistou a Copa Sul-Americana. No ano seguinte perdeu para o Flamengo o título da Recopa Sul-Americana. Em 2021, teve breve passagem pelo Internacional comandando a equipe em 20 jogos.

Fonte: mrnews.com.br/index.php/2022/11/23/barbieri-ou-miguel-angel-ramirez-quem-sera-novo-treinador-do-vasco-veja-retrospectos

