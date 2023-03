Instituto Cândida Vargas

Pacientes participam de roda de conversa sobre fortalecimento de vínculos entre mãe e bebê

06/03/2023 | 19:30 | 89

O Instituto Cândida Vargas (ICV), da Prefeitura de João Pessoa, realizou, na tarde desta segunda-feira (6), uma roda de conversa sobre ‘fortalecimento de vínculos’ para as mães que estão com seus filhos na Unidade de Terapia Intensiva ou Semi-intensiva da maternidade. A atividade aconteceu no anexo do Instituto, na Casa Mãe Bebê. O próximo encontro será na segunda-feira (13), que abordará a temática em alusão ao Dia da Mulher.

O tema discutido nesta segunda-feira focou na importância do vínculo entre a mãe e o bebê, que é estimulado pela equipe, pois auxilia na recuperação mais rápida dos recém-nascidos que estão em tratamento. “A gente discutiu sobre a importância do vínculo, sobre o apego, como estimular a presença delas dentro da UTI para que os bebês se recuperem rapidamente. As mães participaram ativamente, além de ter sido ofertada a escuta coletiva”, disse a coordenadora da Psicologia, Poliana Dantas.

Sheila Caroline, que participou da atividade, elogiou o serviço oferecido e o apoio que tem recebido de toda a equipe da maternidade. “Eu gostei, foi bem interessante porque aprendemos. Eu já passei por situações difíceis, com a perda de um filho, e o suporte psicológico ajuda muito”, contou.

Encontro marcado – A próxima roda será em comemoração ao Dia da Mulher, com a realização do Dia da Beleza, que vai contar com corte de cabelo, manicure e outros cuidados para as mães, no sentido de estimular a autoestima delas. A ação acontece no dia 13.

Atividade – A roda de conversa é uma iniciativa que se propõe a ser um espaço de apoio e informação para mulheres no pós-parto. Nos encontros, a equipe multiprofissional aborda os mais diversos temas com base na Pedagogia Freireana, pautadas nas dimensões da educação popular, prezando pela reflexão crítica, amorosidade, ensino-aprendizagem a partir da criatividade e horizontalidade do saber.

Casa Mãe Bebê – É um espaço de fundamental importância no âmbito do acolhimento pós-parto. A casa tem como objetivo acolher as puérperas que se encontram em alta hospitalar, no entanto, os bebês ainda se encontram internados.