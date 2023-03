Alargamento da orla de João Pessoa é discutido em audiência na ALPB e fórum é formado

Compartilhe















O alargamento da Orla de João Pessoa foi discutido em uma audiência audiência pública, realizada nesta segunda-feira (6) na Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB). Na ocasião ficou decidido que um fórum será articulado entre órgãos públicos, parlamentares, especialistas, pesquisadores e representantes da sociedade civil para discutir o projeto de alargamento da orla da capital paraibana.

LEIA TAMBÉM: Alargamento de praias de João Pessoa inclui pista contornando a Falésia do Cabo Branco

O fórum vai atuar como um conselho para a Prefeitura de João Pessoa e de acordo com o Secretário do Meio Ambiente de João Pessoa, Welison Silveira, a equipe será formada não só por membros da academia, mas também pela sociedade de forma geral.

“A prefeitura está aberta ao diálogo. É mais do que necessário ampliar esses debates para que informações oficiais, precisas e técnico-científicas possam ser expressadas e manifestadas”, explicou.

Apesar disso, informações como quando o fórum será criado e quais encaminhamentos serão discutidos por essa quipe não foram divulgadas.

Ao secretário o JORNAL DA PARAÍBA perguntou qual o orçamento, qual a empresa responsável pelos serviços, o prazo para a conclusão das obras e as metodologias adotadas no projeto de alargamento da orla:

“Ainda não há projetos, esses estudos ainda estão em fase de elaboração. Então, por consequência, não existe valores de obra a serem discutidos porque não há valor sem projeto”, afirmou Welison Silveira.

Ele disse ainda que estudos irão definir a modalidade de engenharia adotada em cada orla e o que existe é, na verdade, uma “necessidade de se preocupar com a contenção da erosão costeira”.

A audiência pública foi convocada pela deputada estadual Cida Ramos (PT), que propôs o debate depois que o próprio prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (PP), detalhou o que pretende fazer com as obras de alargamento da orla. O gestor, por exemplo, diz que está prevista uma pista viária que ligaria o Cabo Branco à Ponta do Seixas por baixo, e portanto contornando a Falésia do Cabo Branco, local onde diariamente o mar bate hoje em dia.

Veja também Concursos e seleção com quase 100 vagas abertas na Paraíba nesta semana Prefeito quer construir uma estrada contornando a falésia, no projeto de alargamento da orla de João Pessoa. (Foto: Secom-JP/Divulgação).

Também estiveram presentes durante a audiência o professor e pesquisador do Departamento de Geociências da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Saulo Vital; a coordenadora do Greenpeace Paraíba e ambientalista, Caroline Leal, além dos deputados estaduais.

Saulo Vital é pesquisador do tema e coordena grupo de pesquisa em geomorfologia sobre riscos e vulnerabilidades referentes às erosões no litoral.

Ao JORNAL DA PARAÍBA, o professor confirmou que ele vai articular o início do fórum juntamente com a deputada Cida Ramos e os deputados estaduais Chió (Sustentabilidade) e Luciano Cartaxo (PT).

Segundo ele, uma das primeiras ações que precisam ser feitas em João Pessoa é o reflorestamento na área da Falésia do Cabo Branco.

Saulo defende ainda que uma intervenção na costa exige estudos aprofundados e criticou o enrocamento na Barreira do Cabo Branco, feito pela gestão de Luciano Cartaxo. A região da barreira precisa de ações rápidas antes de pensar em alargamento nas praias urbanas de João Pessoa, de acordo com suas pesquisas.

LEIA TAMBÉM: Alargamento das praias de João Pessoa preocupa especialistas

Apesar disso, avaliou a audiência como positiva: “um caminho inicial para discutir a erosão costeira em João Pessoa e no futuro pretende-se discutir a nível de Paraíba. O movimento está ganhando boa proporção. Vejo um belíssimo envolvimento da população nesse processo”, pontuou o professor.

Já a ambientalista Caroline Leal destacou que obras como a proposta no projeto de alargamento não poderiam ser realizadas de maneira alguma em áreas de recifes e corais. Ela ressaltou que essas intervenções no mar de João Pessoa estão destruindo o patrimônio natural da Paraíba.

alargamento da orla de João Pessoa

ALPB

destaques

joao pessoa

meio ambiente

Redação Jornal da Paraíba

Deixe uma resposta Cancelar resposta

Leia também

Meio Ambiente

Construções na orla de João Pessoa: o que dizem as leis

Regras para construções na orla de João Pessoa estão definidas na Constituição do Estado da Paraíba, na Lei Orgânica do Município e no Plano Diretor.

Meio Ambiente

14 praias impróprias para banho no Litoral da Paraíba

Relatório de balneabilidade da Sudema traz a lista de praias que estão impróprias para banho no Litoral da Paraíba.

Meio Ambiente

Prédio na areia da praia do Bessa: o que dizem especialistas

Após polêmica nas redes sociais, órgãos e construtora dizem que obra do Edifício Avoante, no Bessa, é legal. Advogada fala da legislação ambiental.

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter