Após reforma, cresce o número de novos usuários no Canto da Harmonia

01/03/2023

O número de novos usuários do Centro de Práticas Integrativas e Complementares à Saúde (CPICS) Canto da Harmonia aumentou 50% após as obras de reestruturação realizadas no prédio onde funciona o serviço. Antes da reforma, entregue pelo prefeito Cícero Lucena no final do mês de janeiro, a média mensal de acolhimento era de 80 novos pacientes. Já no mês de fevereiro, o Centro recebeu 120 novos usuários.

As melhorias realizadas no local possibilitaram a abertura de novas terapias como acolhimento da criança interior, terapia de harmonização com os quatro elementos, tai chi chuan para adolescentes e grupo de auriculoterapia. “O aumento da procura dos usuários para as PICS acontece por diversas razões a exemplo das novas opções de cuidado disponíveis e um maior interesse no cuidado integral da pessoa, tratamento de doenças crônicas, qualidade de vida e manutenção da saúde”, afirmou Greicy Bernardo, diretora do Canto da Harmonia.

Dentre as intervenções realizadas estão a recuperação da cobertas, revitalização da fachada, pintura, instalação de piso, revisão elétrica e hidráulica, troca de luminárias e esquadrias, climatização, manutenção externa e paisagismo. “Muitas atividades estavam paradas por necessitarem de sala adequada para realizar os procedimentos. Então, após a reforma, iniciamos novos grupos e permanecemos com os antigos”, destacou Greicy Bernardo.

Além das novas turmas disponibilizadas, o serviço permanece com os grupos já existentes: biodança, relaxamento, meditação, dançaterapia, resgate da autoestima, tai chi chuan e constelação familiar. Também são ofertadas terapias individuais: acupuntura, reiki, terapia floral, auriculoterapia, auriculopuntura, massoterapia, reflexologia podal, ventosaterapia, aromaterapia e constelação familiar.

“Buscamos enxergar o indivíduo como um todo, considerando-o em seus vários aspectos, físico, psíquico, emocional e social. Assim, as PICS contribuem com a visão ampliada do processo de promoção do cuidado humano, especialmente do autocuidado”, explicou a diretora do serviço.

Uma das novas usuárias do serviço é Maria Lúcia Tomaz, moradora do bairro de Mangabeira. Com apenas duas semanas no grupo de resgate da autoestima, ela já sente resultados. “Eu passei por muitas perdas nos últimos anos e não sabia como lidar com o que estava acontecendo até que minha cunhada me aconselhou a procurar ajuda em alguma atividade e vim até aqui. Apesar de pouco tempo, posso dizer que já me sinto melhor”, disse.

A aposentada Irene Sousa faz parte do mesmo grupo há cerca de cinco anos. “Comecei nesta terapia após a morte da minha mãe e estava em depressão, então o grupo me ajudou bastante. Tenho aproveitado muito cada momento e hoje me sinto bem outra vez”. Ela conta que já fez parte de outros grupos no serviço, a exemplo de biodança.

Serviço – Para ter acesso às terapias disponibilizadas no CPICS Canto da Harmonia, o cidadão pode ser encaminhado por sua Unidade de Saúde da Família (USF) de referência ou procurar o serviço diretamente, portando os documentos pessoais (RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência).

Chegando ao serviço, o cidadão passa por uma escuta qualificada, a partir da qual será encaminhado ao agendamento das terapias indicadas às suas necessidades. O Centro está localizado na Rua Ulisses Alves Pequeno, s/n, Valentina Figueiredo. O telefone para contato é o 3218-5873 e o horário de atendimento é das 8h às 12h e das 13h às 17h.