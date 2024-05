Prefeitura de João Pessoa lança campanha contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes

A Prefeitura de João Pessoa lançou, nesta quarta-feira (8), a campanha Faça Bonito, referente ao 18 de Maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A abertura aconteceu no Auditório do Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria. O vice-prefeito Leo Bezerra, durante o evento, reforçou o compromisso da gestão municipal com as crianças e adolescentes do Município.

“Essa é uma responsabilidade que não é apenas da Prefeitura Municipal, ou do Governo Federal, cabe a cada um de nós denunciarmos. Estarmos sempre atentos e ligados para acabar com esse problema do abuso sexual e da exploração infantil na nossa Capital, no Brasil e no mundo. Nós temos uma equipe que está pronta para dar todo o suporte nesses casos, mas nosso desejo maior é que isto não aconteça na nossa cidade. E a gente vai estar pronto e preparado para trabalhar cada vez mais pelas nossas crianças”, ressaltou Leo Bezerra.

O grupo de maracatu Tambores do Tempo, da Escola Viva Olho do Tempo, localizada em Gramame, fez parte da abertura do evento, e por meio das músicas e falas da representante do grupo, destacaram a importância da valorização das “nossas crianças”, como destacou a Mestra Doci. “Esses meninos aqui são da periferia, mas estão aprendendo que devem sim sonhar, e nós somos responsáveis por manter vivo esse desejo. Nossas crianças querem ser ouvidas, abraçadas, beijadas e vistas por nós, com respeito. E é isso que devemos a elas”, destacou.

Com o tema “Faça Bonito. Proteja nossas crianças e adolescentes”, a campanha foi organizada pelas Secretarias de Direitos Humanos e Cidadania, Desenvolvimento Social, Turismo, Educação e Cultura, de Segurança Urbana e Cidadania, além da Rede de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes da Paraíba (Redexi), a Rede Margaridas Pró-Crianças e Adolescentes da Paraíba (Remar), o Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil da Paraíba (Fepeti), Conselhos Tutelares e pelas Organizações da Sociedade Civil (OSCs).

“A campanha do 18 de maio faz referência a uma violência sofrida por uma criança chamada Araceli, lá em 1973, onde ela foi sequestrada, drogada, violentada, e teve seu corpo carbonizado. E é até hoje um símbolo de luta, para que possamos combater a exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, João Pessoa lança hoje essa campanha, com diversas ações durante todo o mês de maio. Teremos ações em Cras e Creas, nas cozinhas comunitárias, nos conselhos tutelares, com as secretarias e instituições envolvidas. Essa é a nossa luta, dizer não ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Durante todo o ano, todos os dias, em todos os momentos”, reforçou a secretária executiva de Direitos Humanos e Cidadania, Benicleide Silvestre.

A programação vai contar com rodas de diálogos, e diferentes espaços e instituições, abordagem social com material informativo, mobilizações, apresentações culturais, pit stop, flash mob, panfletagem, atos públicos e caminhadas. Todas as atividades são abertas ao público e pretendem levar informação e sensibilizar a população.

O evento contou com a presença de representantes do Ministério Público, da 1ª Vara da Infância de Juventude da Comarca de João Pessoa, do Ministério Público do Trabalho, da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, a chefia da Repressão ao Crime de Abuso Sexual Infantil pela Internet, a Polícia Civil da Paraíba, e os presidentes dos Conselhos Municipal e Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente reforçando a importância da união entre os órgãos de proteção e garantia de direitos.

Denúncias – Os Conselhos Tutelares são porta de entrada para as denúncias, que podem ser feitas presencialmente ou pelo telefone 3214-7081, com garantia de anonimato. Tem ainda o canal nacional de denúncias, o Disque 100; o Disque Nacional, que é o 123; e o Disque Municipal, 156.