Prova em agosto

Inscrições para a 3ª Maratona Internacional de João Pessoa seguem abertas com preço de 2º lote até o dia 10 de maio

22/04/2023 | 14:00 | 45

Uma das principais provas de corrida de rua do Brasil, a 3ª edição da Maratona Internacional de João Pessoa continua com inscrições abertas, já em preço de 2º lote. A prova, que é realizada pela Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer), será realizada no dia 6 de agosto. Para garantir a vaga é preciso se inscrever através do site: www.maratonainternacionaldejoaopessoa.com.

A corrida será disputada em 4 percursos: 5km, 10km, 21km e 42km, todos com largada e chegada no Centro de Convenções de João Pessoa. De acordo com o secretário de Esportes, Kaio Márcio, a procura pela prova está muito boa e a expectativa é de superar o número de inscritos das outras duas edições.

“Ano passado nós contamos com quatro mil corredores, na primeira edição três mil e agora esperamos contar com seis mil inscritos na corrida deste ano. As inscrições estão abertas e temos certeza que vamos ter uma prova muito bonita este ano”, destacou Kaio Marcio.

Já no segundo lote, que vai até o dia 10 de maio, o participante dos 5km paga uma taxa de R$ 94. Para os 10km (R$ 99), 21km (R$ 109) e 42km (R$ 119). Idosos, servidores da Prefeitura de João Pessoa e PCDs pagam a metade do valor na distância escolhida.