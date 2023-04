Travessia: Bia Salva a vida de Brisa ao matar charada sobre DNA e te ela quem é parente de sangue da rival

Mesmo perdendo Oto (Rômulo Estrela) para Brisa (Lucy Alves), a maturidade toma conta de Bia (Clara Buarque) no final de Travessia. Tanto que a estudante mata a charada e desvenda quem é o parente de sangue da maranhense.

Embora a autora Gloria Perez tenha dado muitas pistas, Guerra (Humberto Martins) não é pai da protagonista. A pessoa que tem relação com Brisa ainda está para chegar.

Quem descobre tudo e revela o mistério é a assistente de Dante (Marcos Caruso), que fica interessada na história da rival e questiona a possibilidade dela ser uma mulher quimera, ou seja, possui dois tipos distintos de DNA em seu corpo.

Quem é o parente de Brisa (Lucy Alves) em Travessia?

Bia salva a vida de Brisa A ex de Oto ouve uma conversa entre a costureira e Sara (Isabelle Nassar) e começa a investigar o caso. Para ela, é intrigante o fato de Brisa mostrar incompatibilidade com Tonho (Vicente Alvite), pois está claro que a maranhense deu à luz ao menino.

Sendo assim, ela cria uma teoria de que Brisa tinha um irmão gêmeo, mas que não vingou. Com isso, o DNA dele se fundiu com o dela antes do nascimento, gerando a condição conhecida como quimerismo.

A partir do estudo de Bia, tudo fica claro quando Brisa descobre que está grávida de Oto. Por incrível que pareça, a incompatibilidade entre ela e seu novo bebê também é confirmada por exames.

Brisa (Lucy Alves) em Travessia Desse modo, o mistério é desvendado: Brisa tem dois códigos genéticos, não é sequestradora e realmente é mãe biológica de Tonho.

A mocinha comemora a descoberta e fica feliz ao saber que vai dar à luz uma menina. O bebê é realmente o parente de sangue de Brisa, que surgiu para mudar a sua vida, conforme a profecia da cigana.

Aline lider?

Depois de terem passado 16 horas completando a prova, Amanda Meirelles e Aline Wirley ainda estão perseverando na Prova da Finalista que garante uma vaga na final do BBB23. Durante a tarde desta sexta-feira (21), a ex-integrante do grupo Rouge não conseguiu se segurar e acabou chorando.

É importante ressaltar que aquele que optar por desistir irá direto para o último Paredão desta temporada, juntamente com Larissa e Bruna Griphao. A atriz foi a segunda pessoa a ser eliminada da competição, seguida pela professora de Educação Física.

Bruna Griphao reclama da prova do BBB23 Anteriormente, Bruna Griphao tentou encontrar um motivo para justificar sua eliminação da Prova. Após ter deixado a competição, a atriz foi tomar café da manhã e aparentava estar bastante irritada.

De acordo com a loira, ela acreditava que sua escolha de assento havia prejudicado seu desempenho. “Estava ventando mais forte”, afirmou ela, alegando que enfrentou mais dificuldades do que as outras participantes. Segundo Griphao, a localização em que Amanda estava permitia uma redução na intensidade do vento.

Torcida de desérticas estão em pé de guerra Com a final do BBB23 se aproximando e apenas as integrantes do grupo das Desérticas ainda no jogo, as torcidas das sisters estão se envolvendo em uma verdadeira batalha, enquanto Aline Wirley e Amanda competem na Prova da Finalista.

Os internautas estão discutindo no Twitter sobre em quem votar no próximo paredão, que contará com as três participantes que perderem a dinâmica.

Cantoras estão sendo alvo de processo por supostamente terem plagiado uma música.

A dupla de cantoras sertanejas Maiara e Maraisa, estão sendo processadas na Justiça após supostamente plagiar uma música em seu último álbum. Eles foram alvo de uma ação de plágio e direitos autorais movida por uma compositora amadora, que pede R$ 150 mil reais como indenização. A informação foi divulgada por Erlan Bastos, do EM OFF, que obteve acesso exclusivo ao processo.

Na ação, Crízia Camila Rodrigues dos Santos, que é recepcionista paulistana de 34 anos, afirma que é a criadora original da música “Felizes Para Sempre”, que compõe o álbum “Identidade”, lançado no último mês pela dupla. Nos créditos do álbum, aparece que a música foi uma colaboração da própria Maraisa com Rafa Borges e Lari Ferreira.

Crízia havia enviado composições para cantores No processo, Crízia afirma que, em setembro do ano passado, escreveu algumas letras e as enviou para cantores famosos. A ideia era ser reconhecida como compositora e fechar um contrato profissional e ter uma artista conhecida gravando sua obra.

Porém, em outubro, um mês após o envio da letra, ela se surpreendeu ao ver uma postagem de Maraisa no Twitter. Na publicação, partes de sua obra aparecem sem qualquer crédito de autoria ou autorização prévia.

Música de Maiara e Maraisa pode parar de ser divulgada

Depois de reconhecer sua letra na música da dupla sertaneja, a recepcionista entrou na Justiça contra as famosas. A defesa de Crízia disse que a dupla foi contatada, mas ninguém respondeu. Além disso, Crízia fez uma denúncia contra Maiara e Maraisa ao IBM (Instituto Brasileiro de Marcas), exigindo a suspensão e comercialização da música.

