Vinícius ‘vira anjo da guarda’ e salva Danielzinho na reta final de Terra e Paixão

Por MRNews



Programação da TV Globo – Quarta-feira, 17 de janeiro de 2024

Na quarta-feira, 17 de janeiro de 2024, a TV Globo oferece mais um dia repleto de entretenimento, informação e diversão para os telespectadores. Vamos explorar a programação desta quarta-feira e destacar alguns dos programas que prometem cativar a audiência.

**04:00 – Hora Um**

A madrugada se inicia com o “Hora Um”, trazendo notícias atualizadas e relevantes para quem está acordado nas primeiras horas do dia.

**06:00 – Bom Dia Praça**

O amanhecer é marcado pelo “Bom Dia Praça”, oferecendo informações locais, previsão do tempo e entrevistas, preparando os telespectadores para o novo dia que se inicia.

**08:30 – Bom Dia Brasil**

Em seguida, o “Bom Dia Brasil” entra no ar, proporcionando uma visão abrangente das notícias nacionais e internacionais, com análises aprofundadas e entrevistas exclusivas.

**09:30 – Encontro Com Patrícia Poeta**

A manhã ganha um toque descontraído com o “Encontro Com Patrícia Poeta”, apresentando temas variados, entrevistas especiais, atrações musicais e a participação do público.

**10:35 – Mais Você**

Ana Maria Braga e Louro José comandam o “Mais Você”, trazendo receitas deliciosas, dicas úteis e entrevistas inspiradoras para animar as manhãs dos telespectadores.

**11:45 – Praça TV – 1ª Edição**

O “Praça TV – 1ª Edição” traz as últimas notícias locais e regionais, mantendo o público informado sobre os acontecimentos da comunidade.

**13:00 – Globo Esporte**

Os apaixonados por esportes podem sintonizar no “Globo Esporte”, que destaca os principais eventos esportivos, notícias e análises do mundo esportivo.

**13:25 – Jornal Hoje**

O “Jornal Hoje” entra em cena no horário do almoço, apresentando uma cobertura completa das notícias do meio-dia, mantendo os telespectadores bem informados.

**14:45 – Mulheres de Areia**

A tarde é embalada pela novela clássica “Mulheres de Areia”, repleta de drama, romance e reviravoltas emocionantes.

**15:25 – Sessão da Tarde – Arremesso De Ouro**

A “Sessão da Tarde” oferece entretenimento com o filme “Arremesso De Ouro”, prometendo momentos divertidos e emocionantes.

**17:20 – Vale a Pena Ver de Novo – Paraíso Tropical**

Os fãs de novelas podem reviver os capítulos emocionantes de “Paraíso Tropical” no “Vale a Pena Ver de Novo”, trazendo nostalgia e suspense.

**18:25 – Elas Por Elas**

A tarde continua com “Elas Por Elas”, uma série que destaca histórias envolventes protagonizadas por mulheres fortes e inspiradoras.

**19:10 – Praça TV – 2ª Edição**

O noticiário local retorna com a “Praça TV – 2ª Edição”, atualizando os telespectadores sobre os acontecimentos mais recentes na região.

**19:40 – Fuzuê**

A descontração toma conta com o “Fuzuê”, um programa que mistura entretenimento, música e humor, garantindo risadas e leveza.

**20:30 – Jornal Nacional**

O “Jornal Nacional” traz as principais notícias do Brasil e do mundo, consolidando-se como um dos momentos mais aguardados da programação diária.

**21:20 – Terra e Paixão**

A noite se desenrola com “Terra e Paixão”, uma novela que promete prender a atenção dos telespectadores com tramas envolventes e personagens cativantes.

**22:25 – Big Brother Brasil 24**

A tensão e as emoções estão garantidas com o “Big Brother Brasil 24”, que coloca participantes frente a frente em desafios e situações inusitadas, mantendo o público ligado na telinha.

**23:15 – Cine BBB**

Os fãs do reality show têm um atrativo especial com o “Cine BBB”, proporcionando conteúdos exclusivos e análises sobre os participantes.

**00:50 – Jornal da Globo**

O “Jornal da Globo” encerra o dia com uma análise aprofundada das notícias mais relevantes, oferecendo um panorama completo do que aconteceu.

**01:40 – Fuzuê**

O “Fuzuê” retorna para animar a madrugada, proporcionando um toque de humor e descontração.

**02:25 – Comédia Na Madruga I**

A diversão continua com “Comédia Na Madruga I”, garantindo risadas para os notívagos.

**03:10 – Comédia Na Madruga II**

A madrugada se estende com mais momentos divertidos em “Comédia Na Madruga II”, encerrando a programação com leveza e humor.

Com uma variedade de conteúdos, a programação desta quarta-feira promete agradar a todos os gostos, desde os amantes de notícias até os aficionados por entretenimento. Prepare-se para um dia repleto de emoções na tela da TV Globo.