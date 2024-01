Cícero Lucena inspeciona obras de ligação dos bairros São José e Manaíra e projeta entrega para maio deste ano

O prefeito Cícero Lucena inspecionou, nesta quarta-feira (17), as obras de construção de uma ponte e passarela, que farão a ligação dos Bairro São José e Manaíra, e projetou a entrega para maio deste ano. Essa intervenção conta com investimento de R$ 4 milhões da Prefeitura de João Pessoa, com execução da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), para solucionar o problema de mobilidade urbana esperado há anos pelos moradores da região.

“São as aplicações das ações da Prefeitura, onde nós estamos acompanhando não só para estabelecer a conclusão, mas também ver a qualidade com que as obras estão sendo realizadas. É o trabalho feito pela Seinfra, mas que fiz questão de verificar, porque aqui trará benefícios para toda a comunidade. Nós vamos fazer empraçamentos, vamos fazer passagem, ponte, e, também, passarelas para pedestres, para ciclistas, ou seja, tornando esse bairro como mais uma ação da Prefeitura de fazer os nossos bairros mais humanizados, com mais espaços para a socialização e melhor conforto”, explicou o prefeito.

“Tem diferenças essa obras, porque ela pode ser concluída por etapas, em ações independentes. Então, por isso é que nós estamos fazendo um cronograma para tudo que puder ir sendo feito, que ficar pronto, a gente já entregar para o benefício da população”, concluiu o gestor.

Os dois equipamentos estão sendo erguidos na Rua Edmundo Filho, no Bairro São José, numa distância de aproximadamente 300 metros. A passarela vai propiciar a passagem de pedestres sobre o Rio Jaguaribe – este equipamento, inclusive, deve ser entregue antes de maio. Já a ponte, de estrutura mista, em aço e concreto armado, terá pistas para a circulação de carros, motos, uma ciclovia e área de passeio.

“Uma obra que vai interligar o bairro São José a comunidade Chatuba e o bairro de Manaíra, que a Prefeitura vai entregar ela completa. Teremos também uma outra passarela mais adiante, só para pedestre, para que a gente possa dar mobilidade. Hoje é uma volta muito grande para você sair do bairro de Manaíra, para chegar na comunidade de São José. Isso vai fazer com que as pessoas ganhem tempo, tenham conforto e segurança”, afirmou o secretário de Infraestrutura, Rubens Falcão.

Quando prontas as estruturas juntas terão em aço um peso total de 124.440 kg (mais ou menos 125 toneladas) e 423,75 m³ de concreto, possibilitando um acesso tranquilo e seguro para os residentes da região. Por se tratar de uma área em um lençol freático raso e um solo com pouca resistência para fundações rasas, a obra segue o método de estacas hélice contínua, totalizando 40 estacas com diâmetros de 30 e 50 cm.

“Isso aqui vai ficar uma maravilha. Vai melhorar demais a nossa vida, porque não tem mobilidade aqui. As vezes, nem os carros de transporte por aplicativos querem vir pra cá, porque o acesso é ruim. Esperamos muito por essa obra, que está pertinho de ser entregue”, comemorou o morador, João de Assis.