FPF-PB divulga calendário das competições de 2024

A Federação Paraibana de Futebol (FPF-PB) divulgou nesta quarta-feira (17) todo o calendário das competições organizadas pela entidade em 2024. Em andamento, o Campeonato Paraibano Unipê tem data prevista para o encerramento no dia 13 de abril. Paraibano Feminino de Futebol Feminino, 2ª e 3ª divisão, e estadual das categorias Sub-15, Sub-17 e Sub-20 também estão no cronograma.

No primeiro semestre teremos, além do Campeonato Paraibano da 1ª divisão, as disputas do Sub-15, Sub-17 e o início do Sub-20. Já no segundo semestre teremos o encerramento do Sub-20, o estadual das 2ª e 3ª divisão e o Campeonato Paraibano Feminino de Futebol, fechando o calendário das competições no ano.

Confira o calendário das competições da FPF-PB 2024

Campeonato Estadual de Futebol Profissional 1ª Divisão

(16 de janeiro a 13 de abril)

(16 de janeiro a 13 de abril) Campeonato Paraibano Sub 15 de Futebol

(09 de Março a 04 de Maio) – Conselho Técnico: 01 de Fevereiro

(09 de Março a 04 de Maio) – Conselho Técnico: 01 de Fevereiro Campeonato Paraibano Sub 17 de Futebol

(13 de Abril a 08 de Junho) – Conselho Técnico: 13 de Março

(13 de Abril a 08 de Junho) – Conselho Técnico: 13 de Março Campeonato Paraibano Sub 20 de Futebol

(08 de Junho a 10 de Agosto) – Conselho Técnico: 25 de Abril

(08 de Junho a 10 de Agosto) – Conselho Técnico: 25 de Abril Campeonato Paraibano de Futebol – 2ª Divisão

(31 de agosto a 19 de outubro) – Conselho Técnico: 11 de Julho

(31 de agosto a 19 de outubro) – Conselho Técnico: 11 de Julho Campeonato Paraibano de Futebol Feminino

(21 de setembro a 02 de novembro) – Conselho Técnico: 14 de Agosto

(21 de setembro a 02 de novembro) – Conselho Técnico: 14 de Agosto Campeonato Paraibano de Futebol – 3ª Divisão

(16 de novembro a 07 de dezembro) – Conselho Técnico: 25 de Setembro

