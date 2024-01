Parque aquático abre 200 vagas de emprego para executivos de vendas

A administração de um parque aquático ainda em construção, em João Pessoa, anunciou a abertura de 200 vagas para executivos de vendas autônomos.

Os interessados em concorrer a uma das vagas devem enviar currículo para o endereço de e-mail coord.vendas@acquai. com.br.

Os requisitos para os candidatos incluem ensino médio completo e flexibilidade de horários.

As obras do Acquaí Park já estão em andamento e, juntamente com o Acquaí Resort, deve gerar 5 mil empregos diretos e indiretos em João Pessoa.

O Acquaí Parks & Resort, da empresa europeia Airy Hotels & Leisure, irá investir incialmente R$ 700 milhões na economia da Paraíba, dos quais R$ 200 milhões serão destinados à construção do parque aquático, com a geração de cerca de 1.400 empregos diretos e 3.800 indiretos. Os outros R$ 500 milhões são para a construção de um resort, que será integradi ao complexo.

O empreendimento será composto de 610 apartamentos de luxo e com acesso exclusivo ao parque aquático. O complexo também contará com o Acquaí Village, que será uma área comercial a céu aberto, atendendo ao público do Acquaí Park assim como ao público externo, além de se integrar ao Boulevard Ipês que já está sendo construído no Polo Turístico Cabo Branco.