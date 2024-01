Prefeitura de João Pessoa promove capacitação gratuita de comunicação e oratória nesta quinta-feira

17/01/2024 |

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest), promove, nesta quinta-feira (18), mais duas turmas de capacitação em Comunicação e Oratória. A atividade é gratuita e integra o conjunto de ações do programa Eu Posso Aprender.

“Comunicar-se bem é uma das habilidades mais exigidas no mercado de trabalho atual, independentemente da área profissional. Diante disso, estamos promovendo mais turmas da capacitação em oratória. Os participantes terão acesso a várias técnicas de comunicação, que poderão ser aplicadas de imediato, para que se conectem a outras pessoas de forma assertiva”, explicou Vaulene Rodrigues, secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de João Pessoa.

As aulas serão ministradas no auditório do Shopping Sebrae, localizado no Bairro dos Estados. A primeira turma acontecerá das 8h às 12h. Já a segunda, das 13h às 17h. Os interessados devem se inscrever antecipadamente, por esse link.