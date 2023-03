ASSISTIR AO VIVO Nantes x Lens na TV ou online COPA DA FRANÇA, HOJE (01/03), PALPITE E ESCALAÇÕES

Campeonato francês ao vivo na TV:. o jogo entre o Nantes x Lens pela COPA DA FRANÇA, acontece HOJE (01/03) às 14:15 hs. O mandante desta partida será o Nantes , que buscar os três pontos em seus domínios.

A partida DA COPA DA FRANÇA terá transmissão para o Brasil pelo grupo Disney, STAR Plus e ESPN BRASIL. Na FRança, pasmem, a NETFLIX é detentora dos direitos, mas apenas para o mercado local daquele país. POR OUTRO LADO, UMA NOVIDADE, HAVERÁ TRANSMISSÃO EM STREAMING, confira a seguir como assistir.

Fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos. Confira jogos de hoje .

AO VIVO COM IMAGENS AQUI

PALPITES

14:15 Nantes 2 x 1 Lens LIVE

14:45 Toulouse 2 x 0 Rodez LIVE

17:00 Olympique Marseille 3 x 0 Annecy

ESCALAÇÕES

Nantes Lafont; Centonze, Victor, Castelletto, Hadjam; Sissoko, Chirivella, Moutoussamy; Blas, Mohamed, Simon

Lens Samba; Gradit, Danso, Medina; Frankowski, Samed, Fofana, Haidara; Costa, Fulgini; Openda

Transmissão Nantes x Lens

A partida poderá ter transmissão para o Brasil do serviço de streaming OneFootball, ao vivo, em HD, com narração e comentários em português. ONEFOOTBALL transmite: CONFIRA A SEGUIR!

PALPITE14:15 Nantes x Lens LIVE 14:45 Toulouse x Rodez LIVE 17:00 Marseille x AnnecyDATAHOJE (01/03)Transmissãostar plusHORÁRIO14:15 hs (de Brasília)

Onde assistir Nantes x Lens Pela COPA DA FRANÇA, palpites

Enfim, os fãs do PSG, e dos demais times DA FRANÇA no Brasil, já podem acompanhar o campeonato no Brasil. Até então, nenhum jogo havia sido transmitido para o país, mas isto agora é a novidade do momento. Tudo porque, agora, o campeonato Francês poderá ser assistido ao vivo e gratuitamente para os brasileiros, por meio de um aplicativo.

Depois de anunciar a parceria com a Bundesliga Internacional para a transmissão do Campeonato Alemão no Brasil, o OneFootball inova mais uma vez e oferece aos seus usuários as partidas do Campeonato Francês ao vivo e de graça. Neymar, Mbappé, Marquinhos, Bruno Guimarães, Paquetá e outros atletas que jogam na liga, agora poderão ser assistidos pelo Brasil.

Cabe lembrar que a Bundesliga, já é transmitida de forma gratuita para os brasileiros pelo mesmo site e APP. Para assistir, basta instalar o aplicativo, em um dos anúncios da página, ou pela sua loja de aplicativos. No site da empresa, também, é possível assistir a partida.

Aliás, o PSG é o grande favorito no campeonato e começa a competição confirmando o favoritismo. Entretanto, o time de Di Maria, Neymar e Mbapée já é o líder isolado da competição.

Copa da França de Futebol

A Copa da França ou Taça de França é uma competição de futebol disputada na França anualmente desde 1917. É a mais antiga em disputa no país. Desde 1999, o campeão ganha o direito de disputar a Copa da UEFA. Na edição atual, sendo classificado para a fase de grupos da UEFA Europa League.

CAMPEÃO DE 2019-2020 É O PSG

SIGA-NOS

SUPERCOPA DA FRANÇA 2020/2021

A Supercopa da França (em francês: Trophée des Champions) é uma competição de futebol realizada anualmente na França entre os campeões do Campeonato Francês e da Copa da França. Desde a sua primeira edição, em 1949, teve vários intervalos em que não foi realizada, de 1950 a 1954, de 1963 a 1964, de 1974 a 1984 e de 1987 a 1994. Desde então foi finalmente fixada ao calendário francês. O Campeão Francês de 2019 é o PSG, já o campeão da Copa da França foi o Olympique de Marselha.

MESSI E NEYMAR NA LIGUE 1

Após uma grande reviravolta na negociação de MEssi e o Barcelona, o jogador argentino anunciou que jogará no PSG, o Paris Saint-Germain. Este então, torna-se o maior campeonato Francês da história. Messe aceitou reduzir cerca de 40% de seus vencimentos totais, para jogar ao lado de seu ‘parça’ Neymar. O brasileiro, inclusive, teve participação decisiva em relação a vinda do maior do mundo por várias vezes ao campeonato Francês.

O PSG, aliás, precisava dar uma volta por cima, uma vez que, não conseguiu ser campeão na temporada anterior. Foi derrotado, na competição, pelo LILLE, que este ano, disputará a Champions League.

NEMYAR E MESSI PSG PARIS SAINT-GERMAIN

Onde assistir O Campeonato Francês ao vivo, grátis e online

Enfim, os fãs do PSG, e dos demais times do Campeonato Francês no Brasil, já podem acompanhar o campeonato no Brasil. Até então, nas temporadas de 2019 e algumas anteriores, nenhum jogo havia sido transmitido para o país, mas isto agora é a novidade do momento. Tudo porque, agora, o campeonato Francês poderá ser assistido ao vivo e gratuitamente para os brasileiros, por meio de um aplicativo.

Entretanto, na última temporada, o ONEFOOTBALL foi o responsável pela transmissão entretanto, este ano, há uma novidade. A presença dos canais Disney, ESPN e FOX transmitido o campeonato. Veja a informação da ESPN:

Você assistirá todas as rodadas do Campeonato Francês em transmissões compartilhadas entre ESPN, Fox Sports e Star+, nova plataforma de streaming da Disney que chega ao Brasil em 31 de agosto (clique aqui para saber mais).

Aliás, o PSG é o grande favorito no campeonato e começa a competição confirmando o favoritismo. Entretanto, o time de Di Maria, Neymar e Mbapée já é o líder isolado da competição. Lyontambém é uma das grandes forças do campeonato.

O Campeonato Francês 2021/2022

O Francês de 2021/2022, foi o primeiro campeonato Europeu a retomar suas atividades, juntamente com o Campeonato Português, já com nova temporada. Quem acompanhou a última temporada, viu que o LILLE conseguiu bater o último campeão da SuperCopa e da temporada de 2019, o grande PARIS SAINT GERMAIN, o PSG. Esta é uma das competições que dá vaga para a Champions League.

CONFIRA OS ÚLTIMOS CAMPEÕES DA FRANÇA

NOTA LEGAL: O MRNews não transmite de forma ilegal nenhum tipo de conteúdo, se limita apenas a indicar onde serão transmitidas as partidas dos diversos campeonatos nacionais e pelo mundo. Quando há transmissão aberta pela internet, o site incorpora o conteúdo, de forma legal. Quando não há transmissão legal aberta, o site se limita a indicar onde haverá a transmissão. O MRNews não recomenda o uso de plataformas piratas, ilegais ou de quaisquer outras formas não oficiais.

TAGS: FUTMAX, FUTEMAX, CANAISMAX

Compartilhe isso:

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Mais



Clique para imprimir(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)



Clique para compartilhar no Reddit(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Tumblr(abre em nova janela)



Clique para compartilhar no Pinterest(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Pocket(abre em nova janela)



Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)





TV MRNews Não perca também: