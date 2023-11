Marcha para Jesus em João Pessoa tem engajamento de pré-candidatos a prefeito e entrega simbólica de chave da cidade

Milhares de evangélicos participaram da 11ª edição da tradicional Marcha Para Jesus, neste sábado (04), em João Pessoa. O evento foi marcado por demonstração de fé e adoração, ao longo do percurso de 5 Km entre a Praça da Independência e o Busto de Tamandaré, mas também pela presença e o engajamento de pré-candidatos a prefeito nas eleições de 2024.

Do ponto de vista político, o ponto alto do evento foi marcado por um gesto do prefeito Cícero Lucena (PP), que busca a reeleição no pleito do próximo ano. No palco principal da marcha, na Orla do Cabo Branco, ele fez a entrega simbólica das chaves da cidade a Jesus Cristo, em declaração lida e assinada por ele durante a celebração.

O momento foi compartilhado pelo prefeito em seu perfil nas redes sociais.

“Eu entrego a chave, simbolizando a chave da cidade de João Pessoa, nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E declaro que todo o principado e potestade, governadores desse mundo desse mundo tenebroso, e todas as forças espirituais do mal nessa cidade, estarão sujeitos a Jesus Cristo de Nazaré. Eu declarei e é irrevogável”, disse o prefeito.

Lucena estava acompanhado do vice-governador do estado, Lucas Ribeiro (PP), que participou do evento representando o governador João Azevêdo (PSB) e também de auxiliares da gestão municipal. O vice-governador também recebeu uma oportunidade para falar no evento.

Oposição marca presença

Mesmo sem o protagonismo oficial, pré-candidatos da oposição não deixaram o evento passar em branco e também fizeram corpo a corpo com os evangélicos na marcha para Jesus.

O deputado estadual Luciano Cartaxo (PT) publicou em suas redes sociais imagens em que aparece abraçando eleitores e tirando fotos com fieis em um trecho da Avenida Epitácio Pessoa. Ele estava acompanhado do irmão gêmeo, Lucélio Cartaxo.

O deputado federal Ruy Carneiro (Podemos) acompanhou a marcha até o trecho final do evento. Também em suas redes sociais publicou um vídeo em que cumprimenta os organizadores da marcha e abraça simpatizantes durante todo o percurso.

Foram sentidas as ausências do ex-ministro da saúde, o médico cardiologista Marcelo Queiroga (PL), que estava em agenda no Rio de Janeiro, no mesmo horário do evento. O médico assistiu a final do jogo entre Fluminense e Boca Juniors. O jogo garantiu a vitória para o time tricolor.

O comunicador Nilvan Ferreira (PL), que busca um novo partido para disputar a Prefeitura de João Pessoa em 2024, também não participou do ato. Nesta segunda-feira (06), ele e os deputados Cabo Gilberto e Wallber Virgolino deverão anunciar oficialmente o nome que vai representar o nome na disputa.

A Marcha para Jesus é um evento cristão internacional, que ocorre anualmente em milhares de cidades do mundo. Em João Pessoa, o o evento contou com quatro trios elétricos, um pelotão formado só por crianças, outro por pessoas com deficiência auditiva e grupos de diferentes denominações evangélicas e ramos protestantes. Na Capital, a marcha foi organizada pela Associação dos Pastores de João Pessoa.

De olho na influência cada vez maior que essa fatia do eleitorado exerce na política brasileira, com a formação de uma bancada forte no Congresso Nacional e que exerce influência sobre os legislativos estaduais e municipais, os pré-candidatos a prefeito de João Pessoa começam a cortejar evangélicos em busca de apoio para a eleição de 2024.

O engajamento de políticos na edição de 2023 da Marcha para Jesus é um exemplo claro de que a busca pela simpatia do eleitor começou bem antes do calendário oficial das eleições e a tendência é que esses gestos se intensifiquem nos próximos meses, com a proximidade do período eleitoral.