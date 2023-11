Mansão do ‘casal Braiscompany’ começa a ser leiloada por R$ 2,2 milhões. Quem dá mais?

Teve início hoje o leilão da mansão do casal Antônio Inácio da Silva Neto e Fabrícia Farias, donos da Braiscompany. O imóvel é avaliado em R$ 2,8 milhões, mas está sendo colocado para arremate com lance mínimo de R$ 2,2 milhões. O leilão é virtual e pode ser acompanhado pelo site www.leiloesmonteiro.com.br.

Além do imóvel, localizado em um condomínio de luxo entre Campina Grande e Lagoa Seca, também está sendo leiloada uma casa no bairro Três Irmâs, no valor de R$ 150 mil.

Os imóveis já tinham entrado na lista para leilão, meses atrás, mas uma decisão do desembargador Sebastião José Vasques de Morais, do Tribunal Regional Federal (TRF5), retirou as casas do procedimento.

O entendimento foi revertido no TRF5 e agora essa parte dos bens está indo à hasta pública.

Até agora nenhum lance foi apresentado. O leilão prossegue até o dia 27 deste mês. Alguém dá mais que os R$ 2,2 milhões?

O leilão dos bens móveis apreendidos já foi realizado, mas apenas um Jet Ski foi arrematado.

Foram colocados à venda também um veículo Porsche avaliado em R$ 745 mil, um Evoque no valor de R$ 120 mil, e um automóvel RAM 2500 avaliado em R$ 420 mil, entre outros.

A investigação na Braiscompany

A operação investiga uma movimentação financeira de R$ 2 bilhões feita pela Braiscompany em criptoativos. Dois mandados de prisão foram expedidos tendo como alvos o empresário, Antônio Neto, e a esposa dele, Fabrícia Farias Campos. Os dois continuam foragidos.

Na operação a Justiça Federal também determinou o bloqueio de bens e a suspensão parcial das atividades da empresa.

Oito mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Campina Grande, João Pessoa e São Paulo – na primeira fase.