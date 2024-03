Estudantes participam de ação promovida pela Semam alusiva ao Dia Mundial da Água

Dezenas de estudantes da Rede Municipal de Ensino participaram da ação de conscientização promovida pela Secretaria do Meio Ambiente de João Pessoa (Semam), nesta quinta-feira (21), em alusão ao Dia Mundial da Água, data oficialmente comemorada nesta sexta-feira (22). A atividade foi realizada às margens do Rio Cabelo, próximo ao final da escadaria do Santuário de Nossa Senhora da Penha, devido a importância da sua preservação para o meio ambiente.

“Temos a preocupação de estarmos nas escolas com nossas práticas sustentáveis para o aprendizado dos alunos e também que eles sejam replicadores dessas práticas em seu meio social, entre seus familiares e amigos”, disse o secretário adjunto da Semam, Djalma Pereira.

Este ano, o evento contou com a participação de estudantes da Rede Municipal de Ensino, das Escolas Municipais Antônio de Santos e Coelho e Moema Tinoco. “É importante pontuarmos as ações do uso consciente da água, principalmente entre crianças e adolescentes “, ressaltou Suellen Finizola, coordenadora de eventos e Educação Ambiental da Semam.

Eloisa Lívia, estudante da 8º ano do Ensino Fundamental II, na Escola Antônio Santos Coelho, conta como contribui para preservar a água no seu dia a dia. “Quando escovo os dentes sempre desligo a torneira na hora da escovação, ligando só quando vou enxaguar a boca e também na hora do banho desligo o chuveiro na hora de passar o sabonete no corpo”, conta. Já Felipe Dias, colega de turma de Eloisa, revela que utiliza apenas um balde pequeno com água para lavar sua moto.

Francisco Bezerra morador do local há muitos anos, faz parte da diretoria da Associação de Moradores do Bairro da Penha e testemunhou o processo de poluição do Rio Cabelo. “Cheguei a tomar a água desse rio. Ele abastecia todo o bairro da Penha e também matava a fome dos moradores, pois tinha muitos peixes, como Tilápia, Camarão Pitu, Traíra e Camorim. Hoje está poluído, não dá nem pra respirar por perto em alguns trechos”, lamenta. O rio começa nas proximidades do Hospital do Trauma de Mangabeira (Trauminha) e vai até a divisa das praias da Penha e Seixas.

Parcerias – Para realizar o evento a Semam contou com as parcerias da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec), Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur), Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa), Capitania dos Portos e Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Cada uma das instituições com ações voltadas para ensinar os alunos a cuidar e preservar a água.

A Emlur, por exemplo, levou coletores de coleta seletiva. Carol Estrela, coordenadora de Educação Ambiental, após o momento do lanche, chamou a atenção dos participantes, especialmente dos estudantes, para a importância do descarte consciente dos resíduos. A Capitania dos Portos e UFPB expuseram seus trabalhos, assim como a Cagepa, que usou a van para abordar a educação ambiental, através do projeto “Cagepa Perto de Você”, na qual os estudantes tiveram a oportunidade de fazer uma imersão tecnológica.

Dia Mundial da Água – O dia 22 de março foi instituído como Dia Mundial da Água pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 1992, com objetivo de conscientizar à população a respeito desse recurso natural, finito e essencial para a vida do planeta.