Cícero Lucena autoriza obras de reforma, requalificação e ampliação do Mercado Público do Valentina

O cuidado da Prefeitura de João Pessoa também está presente nos mercados públicos da Capital, que estão sendo requalificados, ganhando novos espaços e oferecendo melhores condições de trabalho para os comerciantes. Nesta segunda-feira (20), o prefeito Cícero Lucena autorizou o início das obras no Mercado Público do Valentina Figueiredo, que será ampliado com a construção de 27 boxes e uma ampla área de convivência. O investimento é de R$ 3,6 milhões.

“Uma visão de um mercado moderno, um espaço não apenas de comercialização, mas também de convivência para a comunidade, proporcionar mais condições para que pessoas dos bairros não precisem fazer grandes deslocamentos para suprir as suas necessidades em termos de mercado. Então, esse é o nosso compromisso – um olhar também para os mercados da cidade”, afirmou o prefeito.

Requalificação dos mercados – Esse trabalho faz parte de um planejamento da gestão municipal para requalificação completa desses equipamentos, onde já foi entregue a primeira etapa do Mercado Público do Castelo Branco, está sendo finalizado o Mercado do Bessa, obras em andamento em Cruz das Armas e também será dada ordem de serviço para requalificação e ampliação do Mercado Público do Rangel, além da recuperação da coberta no Bairro dos Estados e em Mangabeira.

No Mercado do Valentina, além dos 27 novos boxes, a obra inclui a troca do piso danificado, troca do revestimento, recuperação das instalações, construção de casa de lixo, acessibilidade, reforma das duas quadras existentes, além de playground, estacionamento, ciclovia, área de passeio e jardim e academia ao ar livre.

“Na verdade a gente vai primeiro fazer ampliação, para que possamos deslocar os comerciantes que estão dentro do projeto. Em seguida, a reforma, sem prejudicar o ganho a pão deles, com certa cautela e sem paralisar as atividades do mercado. São duas etapas justamente para isso – onde nós vamos ampliar, depois remanejar os comerciantes. As pessoas vivem dessa renda”, explicou o secretário de Infraestrutura, Rubens Falcão.

O comerciante Gilberto Gonçalves, que tem um boxe onde vende lanches no Mercado Público do Valentina há 20 anos, disse que a ampliação e requalificação do equipamento representa mais respeito e condições de trabalho. “Vamos poder atender ainda mais pessoas, que vão passar a circular por aqui, além de oferecer um espaço mais adequado. Estou muito feliz”, descreveu.