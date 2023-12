datas, inscrição, vagas e resultado

O edital do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2024 foi divulgado nesta sexta-feira (24). Com a mudança para uma edição por ano, a seleção oferecerá de uma só vez as vagas para entradas no primeiro e no segundo semestre, de acordo com o calendário de cada instituição. Veja abaixo os detalhes da seleção.

Inscrição no Sisu 2024

As inscrições no Sisu 2024 serão feitas entre os dias 22 e 25 de janeiro, no site https://acessounico.mec.gov.br/sisu.

Resultado do Sisu 2024

O resultado da chamada regular do Sisu 2024 será divulgado no dia 30 de janeiro. Os candidatos poderão conferir o resultado no processo seletivo por meio do site https://acessounico.mec.gov.br/sisu.

Matrículas

Os aprovados deverão fazer a matrícula ou cadastro na instituição para a qual foi selecionado, desde que na chamada regular, no período de 1º a 7 de fevereiro de 2024.

Lista de espera do Sisu 2024

Se não tiver sido selecionado na chamada regular, o candidato deverá manifestar interesse em participar da lista de espera do programa na página do Sisu na internet, no endereço eletrônico https://acessounico.mec.gov.br/sisu, no período de 30 de janeiro a 7 de fevereiro de 2024.

Vagas do Sisu 2024 na Paraíba

As universidades públicas da Paraíba vão oferecer, juntas, 21.673 vagas para cursos superiores no Sisu 2024. Veja abaixo a oferta de cada instituição:

Universidade Federal da Paraíba: 7.750 mil

Universidade Federal de Campina Grande: 4.645 vagas

Universidade Estadual da Paraíba: 3.129

Instituto Federal da Paraíba: 3.290

Cronograma do Sisu 2024