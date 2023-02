Oportunidade

Sine-JP disponibiliza 193 vagas de trabalho nesta segunda-feira

26/02/2023 | 19:00 | 100

A semana inicia com oportunidades para quem busca se posicionar no mercado de trabalho, na capital paraibana. O Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa (Sine-JP) disponibiliza, a partir desta segunda-feira (27), 193 vagas, que abrangem mais de 40 funções diferentes. Para concorrer, os candidatos devem se dirigir à sede do serviço. Aqueles que fizerem agendamento pela internet, garantem atendimento por hora marcada. Confira aqui a relação das vagas.

No destaque, a lista traz 20 vagas para garçom e dez, para cumim. As duas funções exigem Ensino Fundamental completo e, ao menos, seis meses de experiência comprovados na carteira de trabalho. Também há 25 vagas para atendente de lanchonete, para as quais o único pré-requisito é ter concluído o Ensino Médio, sem necessidade de experiência.

A relação ainda disponibiliza 14 oportunidades para vendedor interno; 11, para vendedor de serviços; cinco, para ajudante de carga e descarga de mercadorias; quatro, para auxiliar administrativo; quatro, para limpador de fachada; quatro, para operador de telemarketing receptivo; três, para jardineiro; uma, para gerente de hotel; uma, para supervisor de logística; entre outras.

O detalhamento sobre todas as vagas disponíveis e os critérios necessários para concorrer a cada uma delas, pode ser conferido no Painel da Empregabilidade, no endereço agendamentosinejp.joaopessoa.pb.gov.br. No site, também é possível agendar atendimento, seja para cadastro ou atualização cadastral bem como para serviços relacionados ao seguro-desemprego.

Serviço – O Sine-JP fica na Avenida João Suassuna, 49, exatamente no primeiro casarão da Villa Sanhauá, próximo à Praça Antenor Navarro, no Varadouro. O horário de atendimento é das 8h às 16h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (83) 98654-8978.