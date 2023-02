Preso com R$ 2 milhões em malas no aeroporto de JP revela 'patrão' e quanto receberia

Compartilhe















O homem que foi preso com malas com quase R$ 2 milhões, no Aeroporto Castro Pinto, na região Metropolitana de João Pessoa, semana passada, declarou à Polícia Federal se chamar Eder Francisco da Silva Santos.

O depoimento, com os detalhes, foi divulgado na tarde desta sexta-feira (24) pelo jornalista Clilson Júnior.

A Polícia Federal confirmou ao Conversa Política que o documento é parte da investigação.

O homem declarou ser natural de São Paulo e trabalhar como motorista de aplicativo e músico instrumentista de acordeon, com renda mensal de R$ 1,5 mil. Afirmou, ainda, ser casado e ter um filho de nove anos.

Ainda segundo ele, no depoimento, o dinheiro pertenceria a Felipe Alcântara, a quem chama de ‘patrão’ (justificando, logo em seguida, que seria uma gíria paulista) por conduzi-lo em São Paulo para vários deslocamentos.

Eder disse que foi convidado por Felipe Alcântara para transportar o dinheiro para João Pessoa em troca de receber R$ 1,5 mil e que não sabe explicar se ele seria utilizado para compra de um imóvel ou estabelecimento.

Eder também disse que recebeu o dinheiro no estacionamento do Aeroporto de Garulhos, entregue em sacolas por um homem desconhecido, indicado por Felipe Alcântara.

O dinheiro foi colocado em malas do próprio Eder, segundo afirmou no depoimento.

As passagens teriam sido compradas por Felipe e, segundo Eder, foi a primeira vez que ele fez um serviço desse tipo para o ‘patrão’.

Assim que o homem foi preso, dois advogados criminalistas chegaram ao aeroporto para acompanhar o depoimento junto à Polícia Federal.

Os dois advogados são Felipe Pedrosa Tavares Teófilo Machado e Jannyleyde da Silva Milanes. Ainda não há informações oficiais sobre quem teria contratado os defensores para Eder.

Apreensão no aeroporto

A apreensão dos exatos R$ 1.999.470 foi feita pela Polícia Federal com um homem que embarcou em Guarulhos, São Paulo, quinta-feira (16) passada.

Segundo os policiais federais, cerca de R$ 1,2 milhão do montante total foram contabilizados em notas de R$ 100, R$ 600.000 em notas de R$ 50 e R$ 80. 000 em R$ 200. O restante do valor estava dividido em outras notas, segundo a polícia.

Aeroporto de Garulhos

aerporto castro pinto

castro pinto

Eder Francisco da Silva Santos

Felipe Alcântara

malas de dinheiro

Angélica Nunes

Jornalista formada pela UFPB, com bacharelado em Direito (Unipê). Atua na cobertura política no Jornal da Paraíba, na CBN e nas TVs Cabo Branco e Paraíba.

Laerte Cerqueira

Doutor em Comunicação (UFPE), professor do Mestrado em Jornalismo da UFPB. Autor do livro A Função Pedagógica do Telejornalismo (Insular, 2018). É repórter, editor e comentarista político das TVs Cabo Branco e Paraíba e CBN/PB.

Deixe uma resposta Cancelar resposta

Leia também

Conversa Política

Foragidos há uma semana, sócios da Braiscompany têm prisão preventiva decretada

Segundo a Polícia Federal, os nomes serão incluídos na lista de procurados da Interpol, a polícia criminal internacional que age em todo mundo.

Conversa Política

Merendeiras e faxineiras viram “pintoras” de escola em Alhandra; secretario fala em “força-tarefa”

A ação foi necessária, segundo elas, porque foi dito que era preciso fazer reparos para dar condições ao retorno das aulas. Em uma das mensagens, uma funcionária diz que tinha medo de ser prejudicada e foi fazer o trabalho revoltada.

Conversa Política

Voto feminino: mulheres foram as primeiras alistadas na Paraíba há 91 anos

Apesar do participação feminina no acesso ao voto, elas são quase uma gota no universo do eleitorado masculino em boa parte da história da democracia na Paraíba

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter