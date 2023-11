Alunos encantam público na Mostra de Dança das Escolas Municipais realizada pela Prefeitura de João Pessoa

Alunos empolgados e felizes, professores e coreógrafos emocionados e um público encantado. Esse foi o cenário no auditório do Tribunal de Contas da Paraíba (TCE-PB), no bairro de Jaguaribe, nesta terça-feira (28), durante a ‘Mostra de Dança das Escolas Municipais de João Pessoa’ realizada pela Prefeitura.

O momento, inesquecível para os participantes, envolveu 270 alunos de 18 unidades de ensino que apresentaram coreografias de dança moderna. Cada escola escolheu um tema voltado para o estilo, como, por exemplo, ‘Tempestade’, ‘As lavadeiras do Nordeste’, ‘As rosas não falam’, entre outros.

A abertura foi feita pelas crianças do Centro Municipal de Educação Infantil El Shaday. E, por trás da perfeição nos passos sincronizados, um esforço conjunto de toda a equipe, que resultou em muita emoção e fortes aplausos.

A diretora da Divisão de Educação Física, Saúde e Esporte Escolar (Defise), Fernanda Albuquerque, agradeceu o apoio da professora América Castro, secretária de Educação e Cultura de João Pessoa, e do prefeito Cícero Lucena, que proporcionaram a retomada do projeto da Mostra de Dança.

“Preparamos os professores durante todo o ano, desde março até outubro. Um trabalho com a elaboração das coreografias, confecção dos figurinos, escolha de temas, de maquiagem, então foi todo um contexto voltado para termos hoje o resultado onde as professores estavam na formação e replicavam para as crianças. Para nós, um dia especial! Nosso evento se caracterizou como excelência. Agradecendo o apoio da secretária América e do nosso prefeito Cícero Lucena e parabenizando os professores e coreógrafos para que tivéssemos esse dia de festividade”, ressaltou.

Fernanda Albuquerque também destacou a emoção de realizar a Mostra de Dança com todos os alunos da rede de ensino municipal. “É uma emoção muito grande fazer essa Mostra, esse evento, onde a gente não só faz com que as crianças possam conhecer esse mundo que é a dança, trazendo saúde e todos os benefícios que elas podem ter. Trazendo essas crianças para fora da sala de aula, para que elas possam ter a oportunidade de se apresentar em um palco. Muitas hoje estavam no palco pela primeira vez. Então, isso é muito lindo e daqui a um tempo, quando estiverem adultos, terão isso nas suas memórias afetivas, vão ter isso como vivência e quem sabe é estímulo para trabalhar na educação através da arte”, enfatizou.

Preparação – Todos os professores e coreógrafos envolvidos na preparação para a ‘Mostra de Dança das Escolas Municipais de João Pessoa’ passaram por formação. A primeira foi ministrada pela professora Evana Arruda, coreógrafa da Companhia Municipal de Dança de João Pessoa, que transmitiu para os participantes conhecimentos sobre a dança moderna apresentada durante o evento.

No período de formações, os profissionais tiveram aulas de expressão corporal, elaboração coreográfica, figurinos, maquiagem e limpeza de coreografias.