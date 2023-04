Balanço de vendas

Semana do Pescado da Cecaf comercializa quase seis toneladas em quatro dias

12/04/2023 | 14:00 | 32

A Semana do Pescado, promovida pela Central de Comercialização da Agricultura Familiar (Cecaf), superou todas as expectativas de vendas na edição deste ano. O local é administrado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb) da Prefeitura de João Pessoa e, em quatro dias de evento, foram comercializados 5.960kg de peixes, camarão e mariscos. O evento proporcionou uma movimentação econômica superior a R$ 90 mil no espaço.

“Foi um esforço coletivo de todos que trabalham na Cecaf. Os pescadores conseguiram escoar a mercadoria e ainda impulsionaram as vendas de outros segmentos, como hortifruti, artesanato e lanchonetes. Isso é muito importante porque hoje a nossa preocupação é fortalecer a Cecaf enquanto espaço de fomento à economia solidária”, destacou Jerônimo Júnior, diretor do local.

Mesmo passado o evento, é possível encontrar pescado na Cecaf o ano inteiro, nos dias da tradicional feira da agricultura familiar. Sempre às quintas e sábados, das 5h às 12h. Os produtos são frescos e a variedade é enorme. Atum, pescada amarela, cavalinha, serra, peixes de água doce, além de aratu e camarão, comercializados a preços acessíveis. Na Cecaf também é possível ter acesso à frutas, verduras, raízes, queijos, bolos, gastronomia regional e artesanato. Passada a Semana do Pescado a direção já começa os preparativos para o Festival do Milho.

“Esses eventos sazonais aquecem as vendas dos agricultores e a gente prepara tudo com muito carinho. A Cecaf quebrou a cultura do atravessador. Aqui os produtos saem do campo direto para os consumidores e isso é de extrema importância para os agricultores e pescadores, que conseguem ter o retorno direto do trabalho”, reforçou o diretor.

Localização – A Cecaf está localizada na Avenida Hilton Souto Maior, 1112 – José Américo (vizinho ao NATU-TRE). As feiras da agricultura familiar acontecem sempre às quintas e sábados, das 5h às 12h.