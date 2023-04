Lazio x Juventus : ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Campeonato Italiano 22/23, HOJE (03/04)

Futebol na TV ao vivo: a partida entre Lazio x Juventus pela SÉRIE A, ou Campeonato Italiano 2022 – 2023, também chamada de CALCIO A. Assim, a partida acontece HOJE (03/04) às 15:45 hs horário oficial de Brasília, acontece nas dependências do Lazio , que é o mandante do jogo.

15:45 Lazio x Juventus

Lazio x Juventus – AO VIVO COM IMAGENS AQUI

PALPITES

15:45 Lazio 1 x 2 Juventus

Assim, fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos. Confira jogos de hoje.

ESCALAÇÕES

Lazio Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Alberto; Anderson, Immobile, Zaccagni

Juventus Szczesny; Danilo, Bremer, Gatti; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic

ASSISTIR E PALPITES Lazio x Juventus PELO CAMPEONATO ITALIANO 22/23 AO VIVO

O Campeonato Italiano ao vivo este ano, 2022/2023 terá novidade em relação à transmissão. Assim, o GRUPO BANDEIRANTES não terá mais transmissão de jogos. Portanto, até então, para o Brasil, as partidas contavam com exibição pela emissora. O EIPLUS, que agora é o ARENA TNT, também não vai mais transmitir partidas. Entretanto, o Grupo Disney, proprietário da ESPN, FOX SPORTS e a grande novidade, STAR+ terá exclusividade para o Brasil. Acompanhe, a seguir, onde assistir mais uma partida exclusiva do Italiano Série A.

PALPITES/JOGOSS 15:45 Lazio x Juventus DATA HOJE (03/04) Transmissão ESPN: não FOX SPORTS: não STAR+: SIM HORÁRIO 15:45 hs (de Brasília)

ENTRETANTO, LEIA A NOTA LEGAL: O MRNews não transmite de forma ilegal nenhum tipo de conteúdo, se limita apenas a indicar onde há transmissão das partidas dos diversos campeonatos nacionais e pelo mundo. Assim quando há transmissão aberta pela internet, o site incorpora o conteúdo, de forma legal. Quando não há transmissão legal aberta, o site se limita a indicar onde haverá a transmissão. O MRNews não recomenda o uso de plataformas piratas, ilegais ou de quaisquer outras formas não oficiais.

CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DO CAMPEONATO ITALIANO

A Série A, ou o Campeonato Italiano 2022 – 2023

O Campeonato Italiano é um dos mais antigos do planeta e completa nesta temporada 120 anos de existência. Portanto, exibido desde 1898, data que coincide com a fundação do Vasco da Gama, o campeonato passou a ter o formato de Série A a partir de 1922.

Assim, antes eram apenas competições regionais que culminavam em uma disputa nacional. Outra curiosidade é que A estrela que é usada nos escudos de Milan e A Internazionale indicam que as equipes ganharam mais de 10 títulos nacionais. Se chegarem a vinte ganham a segunda estrela. Já a Juventus tem três, pois ganhou em 2014 seu trigésimo título, a grande campeã italiana. De lá pra cá já ganhou mais 5. Outras forças do campeonato também buscam o título e vagas nas competições europeias como a Roma, Genoa, Napoli, Lazio, Sampdoria entre outros.

A Série A de 2022–23 (conhecida como Serie A TIM por motivos de patrocínio) é a 121ª temporada do futebol italiano de primeira linha, a 91ª em um torneio round-robin e a 13ª desde sua organização sob um comitê da liga, o Lega Série A. O Milan é o atual campeão.

A partir da temporada 2022-23, caso o primeiro e o segundo, ou 17º e 18º colocados no final da temporada estejam empatados em pontos, uma partida de desempate do play-off será realizada em um local neutro para determinar o título e equipe final rebaixada respectivamente. O desempate não terá prorrogação e, em vez disso, irá diretamente para a disputa de pênaltis se as duas equipes estiverem empatadas após 90 minutos. Esta é a primeira vez que os play-offs são usados ​​desde a campanha de 2004-05.

Além disso, a Serie A planeja realizar um torneio com equipes da Serie A nos Estados Unidos durante a Copa do Mundo FIFA de 2022.

