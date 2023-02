João Pessoa segue vacina com dose monovalente e bivalente contra a Covid-19

Compartilhe















João Pessoa segue nesta segunda-feira (27) a vacinar a população local contra a Covid-19 em diversos locais da cidade. As vacinas monovalentes estão disponíveis em todas as salas de vacina para crianças a partir de seis meses, adolescentes e adultos, com as quatro doses. Para idosos acima de 70 anos e pessoas imunocomprometidas a partir de 12 anos, está disponível também a Pfizer bivalente, que também será aplicada para integrantes das comunidades quilombolas da capital paraibana.

Além das Unidades de Saúde da Família, as vacinas são ofertadas nas policlínicas municipais, no Centro de Imunização e nos pontos móveis designados pela Secretaria de Saúde com o intuito de facilitar e ampliar o acesso aos serviços.

Para manter os níveis de proteção contra a Covid-19, é importante que as pessoas completem os ciclos de vacinação disponíveis, de acordo com cada faixa etária. Os reforços fortalecem a proteção contra o vírus e as variantes existentes. Com o ciclo vacinal completo e nos prazos recomendados, as pessoas estarão com um maior nível de proteção.

Pessoas imunocomprometidas

Fazem parte desse grupo pessoas transplantadas, de órgão sólido ou medula óssea; pessoas com HIV (PVHIV); com doenças inflamatórias em atividade e em uso de corticóide por mais de 14 dias; que fazem uso de imunossupressores ou imunobiológicos que levem a imunossupressão; com erros inatos da imunidade (imunodeficiência primária); com doenças renais crônicas, em hemodiálise; pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos seis meses; e com neoplasias hematológica. Para esses casos, é necessário apresentar comprovação documental ou declaração médica para serem vacinadas com a Pfizer bivalente.

Bivalente

O imunizante bivalente deve ser usado somente para dose de reforço, para quem já iniciou o esquema vacinal com pelo menos duas doses das vacinas monovalentes que previnem contra Covid-19, com intervalo de 4 meses (120 dias) da última dose de reforço ou última dose do esquema primário (básico) com as vacinas Coronavac, Pfizer, AstraZeneca ou Janssen.

A vacina bivalente oferece proteção contra a variante original do vírus causador da Covid-19 e contra as cepas que surgiram posteriormente, incluindo a Ômicron, variante BA.4 e BA.5 de preocupação no momento.

Vacinação domiciliar

Os idosos a partir de 70 anos que sejam acamados, restritos aos leitos assistidos pela Atenção Básica ou do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), da Prefeitura Municipal de João Pessoa, podem realizar o agendamento pelo Disque Vacina pelo (83) 98645-7727, de segunda a sexta-feira.

Documentação necessária

No momento da vacinação, é necessário apresentar um documento oficial e cartão de vacina que comprove outras doses dos imunizantes que previne contra Covid-19 e Cartão do SUS. Para pessoas imunocomprometidas, é necessário apresentar comprovação documental ou declaração médica para serem vacinadas com a Pfizer bivalente.

Vacinação contra a Covid-19 em João Pessoa nesta segunda-feira (27)

Crianças a partir dos seis meses a 2 anos (sem agendamento)

1ª dose: Pfizer-BioNTech baby 2ª dose: Pfizer-BioNTech baby (28 dias)

Salas de vacinas nas USFs*– 7h às 11h e das 12h às 16h

Policlínicas (Mandacaru, Cristo, Mangabeira e das Praias) – 8h às 16h

Centro Municipal de Imunização – 8h às 16h

Mangabeira Shopping – 13h às 22h – Apenas acesso pedestre

Veja também Sisu 2023 encerra inscrições nesta sexta-feira

Crianças a partir dos 3 e 4 anos (sem agendamento)

1ª dose: Pfizer-BioNTech baby 2ª dose: Pfizer-BioNTech baby (28 dias) 3ª dose: Pfizer-BioNTech baby (120 dias)

Salas de vacinas nas USFs*– 7h às 11h e das 12h às 16h

Policlínicas (Mandacaru, Cristo, Mangabeira e das Praias) – 8h às 16h

Centro Municipal de Imunização – 8h às 16h

Mangabeira Shopping – 13h às 22h – Apenas acesso pedestre

Crianças a partir dos 5 a 11 anos (sem agendamento)

1ª dose: Pfizer pediátrica 2ª dose: Pfizer pediátrica (56 dias) 3ª dose: Pfizer pediátrica (120 dias)

Salas de vacinas nas USFs*– 7h às 11h e das 12h às 16h

Policlínicas (Mandacaru, Cristo, Mangabeira e das Praias) – 8h às 16h

Centro Municipal de Imunização – 8h às 16h

Mangabeira Shopping – 13h às 22h – Apenas acesso pedestre

A partir de 12 anos (sem agendamento)

1ª dose: 12+ 2ª dose: Janssen, Astrazeneca (60 dias) e Pfizer (60 dias) 3ª dose: 12+ (após 120 dias da 2ª dose); imunossuprimidos (após 28 dias da 2ª dose); e trabalhadores de saúde (após 120 dias da 2ª dose) 4ª dose: 30+ (após 120 dias da 3ª dose); trabalhadores de saúde (após 120 dias da 2ª dose); imunossuprimidos (após 120 dias da 3ª dose)

Salas de vacinas nas USFs*– 7h às 11h e das 12h às 16h

Mangabeira Shopping (pedestres e drive-thru) – 13h às 22h

Centro Municipal de Imunização – 8h às 16h

Idosos acima 70 anos (sem agendamento) Pessoas imunocomprometidas acima de 12 anos (sem agendamento)

1ª dose: Dose única – Imunizante Pfizer bivalente

Em frente ao Hotel Xênis – na Avenida Cabo Branco – 6h às 10h

Santuário Mãe Rainha – Aeroluclube – 8h às 12h – drive e pedestre

Escola Lyceu Paraibano – Centro – 8h às 12h – Pedestres

Fundação Espaço Cultural – Tambauzinho – 8h às 12h – drive e pedestre

Shopping Liv Mall – Jardim Oceania – 13h às 20h

Shopping Tambiá – no bairro Tambiá – 13h às 20h

Bairro de Paratibe – apenas para moradores de comunidades quilombolas

Ginásios

Ginásio EMEIEFF Anaide Beiriz– 8h às 12h

Avenida Cidade Cajazeiras – Mumbaba

Ginásio da EMEF Darcy Ribeiro – 8h às 12h

Centro Cultural de Mangabeira Tenente Lucena – 8h às 12h

Ginásio da EMEF Analice Caldas – 8h às 12

Ginásio da EMEIEF Gov. Leonel Brisola – 8h às 12h

Mangabeira Shopping – 13h às 22h – drive e pedestre

Todas as vacinas do calendário de rotina e contra Covid-19 Bivalente apenas para idosos 70+

Vacinação Domiciliar

Idosos acima de 70 anos, com comorbidades e restritos ao leito – 8h às 16h

*exceção das USFs: Ilha do Bispo, Alto do Céu II, Mandacaru VIII, Jardim Planalto, Rosa de Fátima, Cruz das Armas IV, Jardim Saúde e Vieira Diniz

