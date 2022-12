Herminegilda Leite Machado toma posse como desembargadora do TRT na Paraíba

Compartilhe















Com a sala de sessões do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região completamente lotada, a desembargadora Herminegilda Leite Machado teve a sua posse no cargo ratificada. A sessão solene foi realizada nesta sexta-feira (2).

Em seu discurso, a desembargadora Herminegilda Leite Machado iniciou agradecendo aos que contribuíram com “milhares de tijolos na construção desse caminho” percorrido até a corte do TRT da Paraíba.

Sem a colaboração de tantas pessoas, teria sido muito mais difícil chegar até aqui. Minha gratidão a todos vocês”, argumentou.

Outro ponto de destaca em sua fala foi o papel da advocacia e dos integrantes do MPT como essenciais para garantir o equilíbrio na busca pela justiça. “O embate é normal e salutar para buscar o equilíbrio nas decisões”, completou.

Presença feminina

Herminegilda também analisou a presença feminina na Justiça do Trabalho, apontando que a presença das mulheres, tão forte na primeira instância, não se reflete quando se fala em instâncias superiores.

“A minha ascensão não é algo comum. É preciso acreditar que a mulher, com a força que lhe é peculiar, pode e deve romper paradigmas. Incentivemos as mulheres a encurtar a distância que lhes separam dos homens com garra, determinação e trabalho para alcançar o seu pódio. Romper este ciclo é necessário, mas não é uma luta isolada. É de toda a sociedade”, argumentou.

Herminegilda Leite Machado

trt-13

Angélica Nunes

Jornalista formada pela UFPB, com bacharelado em Direito (Unipê). Atua na cobertura política no Jornal da Paraíba, na CBN e nas TVs Cabo Branco e Paraíba.

Laerte Cerqueira

Doutor em Comunicação (UFPE), professor do Mestrado em Jornalismo da UFPB. Autor do livro A Função Pedagógica do Telejornalismo (Insular, 2018). É repórter, editor e comentarista político das TVs Cabo Branco e Paraíba e CBN/PB.

