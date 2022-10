Serviços Urbanos

Seinfra fecha mês de setembro com ações em mais de 50 bairros da Capital

01/10/2022 | 19:00 | 86

Mais de 50 bairros de João Pessoa receberam, em setembro, os serviços diários de manutenção executados pela Secretaria de Infraestrutura (Seinfra). Dentre as ações estão a Operação Tapa-buraco, limpeza de galerias e terraplenagem. Os trabalhos são realizados de acordo com as solicitações enviadas ao call center da Seinfra e da plataforma João Pessoa Conectada e é executada pela Diretoria de Manutenção e Conservação da Seinfra (DMC).

Os serviços de galerias atenderam 32 bairros, onde foram realizadas 278 limpezas de bocas de lobo e caixas coletoras de águas pluviais, 36 recuperações e construções de bocas de lobo e caixas coletoras, 15 grelhas colocadas por toda a cidade (reposições e novas instalações), oito tampões de poços de visita colocados (reposições e novas instalações), 90 tampas de boca de lobo de concreto confeccionadas, (reposições e novas instalações), duas extensões do ramal da drenagem (lançamentos) aproximadamente 20 metros, 19 recuperações de afundamentos da rede de drenagem de águas pluviais. Esses serviços são realizados para remover os resíduos que obstruem as galerias e causam alagamentos. A Seinfra orienta que a população descarte o lixo de forma correta para evitar a obstrução na rede de drenagem.

A Operação Tapa-buraco recuperou o pavimento de cerca de 100 ruas em 30 bairros da Capital. Essa ação é realizada diariamente para melhorar a malha viária e trazer mais conforto aos motoristas.

Já o serviço de terraplenagem foi executado em 30 ruas dos seguintes bairros: Geisel, Gramame, José Américo, Paratibe, Valentina, Jardim Veneza, Aeroclube, Oitizeiro, Grotão, Muçumagro, Colibris e Mumbaba. A terraplenagem consiste no nivelamento do solo para deixá-lo mais plano e compactado, para garantir mais conforto e amenizar a falta de pavimentação dos locais que ainda não receberam o serviço. Lembrando que esse serviço só pode ser realizado com o solo seco

Como solicitar – Todos os serviços de manutenção como tapa buraco, galerias, terraplenagem e iluminação púbica podem ser solicitados por meio do 0800 031 1530, que funciona de segunda a sexta, das 8h às 22h. Outro canal de solicitação é por meio da plataforma João Pessoa Conectada, no portal da prefeitura.