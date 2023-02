João Pessoa oferta vacina bivalente contra a Covid-19 para idosos a partir de 75 anos – Jornal da Paraíba

Compartilhe















A vacina bivalente para idosos a partir de 75 anos passa a ser disponibilizada pela Prefeitura Municipal de João Pessoa nesta quarta-feira (22) e com isso, todos novos locais reforçam a campanha de vacinação na cidade. Veja abaixo.

Exclusivamente para a aplicação da vacina Pfizer bivalente contra a Covid-19, funcionam no Shopping Tambiá (Centro) e Shopping Liv Mall (Jardim Oceania), no período das 13h às 20h. Esses dois locais reforçam o ponto de vacinação instalado no Santuário Mãe Rainha (Aeroclube), que atende no mesmo horário.

Os serviços de saúde como as Policlínicas Municipais, Centro Municipal de Imunização (CMI) e Unidades de Saúde da Família (USF) atendem a população a partir das 13h até as 16h. Já no Mangabeira Shopping o funcionamento é das 16h às 22h.

Para os idosos acima de 75 anos, a imunização foi ampliada com a Pfizer bivalente. O imunizante deve ser usado somente para dose de reforço para quem já iniciou o esquema vacinal com pelo menos duas doses das vacinas monovalente, com intervalo de 4 meses (120 dias) da última dose de reforço ou última dose do esquema primário (básico) com as vacinas Coronavac, Pfizer, AstraZeneca ou Janssen.

A vacina bivalente oferece proteção contra a variante original do vírus causador da Covid-19 e contra as cepas que surgiram posteriormente, incluindo a Ômicron, variante BA.4 e BA.5 – de preocupação no momento.

O Ministério da Saúde (MS) recomenda que as vacinas contra a Covid-19 podem ser administradas simultaneamente com os imunizantes do calendário vacinal ou em qualquer intervalo na faixa etária de seis meses de idade ou mais.

Veja também Inmet alerta para perigo potencial de chuvas intensas para quase 190 cidades da Paraíba

A partir de seis meses

A vacina contra a Covid-19 também é ofertada para crianças a partir de seis meses. As crianças que iniciaram o esquema vacinal nos dias 14 de novembro (com comorbidade) e 1º de janeiro (sem comorbidades), devem ser levadas a um dos serviços para tomar a segunda dose com 28 dias ou a terceira dose com 60 dias, com imunizantes Pfizer-BioNTech baby.

Documentação

No momento da vacinação, é necessário apresentar um documento oficial e o cartão de vacina que comprovem outras doses dos imunizantes que previnem contra Covid-19, além do Cartão do SUS.

Programação de vacinação nesta quarta-feira (22):

Todas as vacinas do calendário de rotina e contra Covid-19, com a bivalente apenas para idosos 75+, serão disponibilizadas.

Locais:

Serviços de saúde – 13h às 16h – (Policlínicas Municipais, Centro Municipal de Imunização e USFs);

Mangabeira Shopping (Mangabeira) – 16h às 22h – pedestre e drive thru;

Shopping Tambiá (Centro) – 13h às 20h – pedestre – (ponto exclusivo para vacina bivalente);

Shopping Liv Mall (Jardim Oceania) – 13h às 20h – pedestre (ponto exclusivo para vacina bivalente);

Santuário Mãe Rainha (Aeroclube) – 13h às 20h – pedestre e drive thru (ponto exclusivo para vacina bivalente).

covid-19

destaques

imunizante bivalente

joao pessoa

vacinação

Grace Vasconcelos

Deixe uma resposta Cancelar resposta

Leia também

Saúde

O que é a demência frontotemporal que afeta o ator Bruce Willis?

A doença não tem cura e afeta atividade cognitiva.

Saúde

Médico infectologista tira dúvidas sobre infecções sexualmente transmissíveis

Especialista comenta sobre o que deve ser feito como prevenção para evitar contrair ISTs.

Saúde

Veja onde se vacinar contra Covid-19 em João Pessoa durante o Carnaval

Pontos de vacinação funcionam no sábado (18) e na segunda-feira (20). Já no domingo (19) e na terça-feira (21) não haverá vacinação.

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter