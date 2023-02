Enredo sobre João Pessoa

Escola Dragões da Real fica a 0,2 ponto do título em São Paulo e vai desfilar entre as campeãs de 2023 no sábado

21/02/2023 | 19:00 | 2423

A escola Dragões da Real (269,8 pontos), que levou João Pessoa como enredo para o Sambódromo do Anhembi, conquistou a quinta colocação do Carnaval paulistano em 2023, e volta à avenida no sábado (25), no desfile das campeãs. Foram apenas 2 décimos de diferença para a grande campeã, a Mocidade Alegre (270), e apenas 0,1 da Mancha Verde (2º lugar), que saiu na frente nos critérios de desempate com a Acadêmicos do Tatuapé e o Império da Casa Verde, todas com 269,9 pontos.

Com o tema ‘Paraíso Paraibano – João Pessoa, a Porta do Sol das Américas’, a Escola de Samba Dragões da Real homenageou a Capital da Paraíba, no começo da manhã do domingo (19), encerrando o desfile do grupo especial de São Paulo. O samba-enredo ‘Voar, Voar, Voar’ exaltou, durante 61 minutos, a cultura e as belezas naturais da cidade onde o sol nasce primeiro, passando força e muita energia ao público.

Na apuração desta terça-feira (21), ficou a certeza de um trabalho bem realizado numa disputa definida nos detalhes. A escola tricolor sofreu perda de décimos nos quesitos alegoria, enredo, evolução e fantasia, que decretaram a classificação no resultado final desse grande carnaval para os integrantes da escola e para os pessoenses que vibraram com a homenagem à capital de todos os paraibanos.

O prefeito Cícero Lucena disse que o resultado conquistado pela Dragões da Real é um incentivo para a gestão, porque mostra que os objetivos desse projeto foram atingidos, que é o de mostrar João Pessoa para o mundo e isso voltará a acontecer no desfile das campeãs.“Só tenho a agradecer ao Governo do Estado e a todos que colaboraram e apoiaram esse projeto que fez com que nossa cidade fosse cantada e lembrada por todo o Brasil e parte do mundo. Ficamos bem posicionados. Quero agradecer à escola, na pessoa do presidente Tomate e do carnavalesco e amigo Jorge de Freitas, que nos deram essa oportunidade, nos esse enredo, belas fantasias e vamos continuar sendo mostrados no próximo desfile. É isso que queremos, elevar cada vez mais o nome da nossa querida e amada cidade de João Pessoa, terra de gente feliz”, afirmou o prefeito.

O diretor executivo da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), Marcus Alves, elogiou o desempenho da Dragões da Real, pelo desfile e pela capacidade do carnavalesco Jorge de Freitas, além da dedicação da direção da escola e de todos os componentes de levarem a presença, a força e potência artística e cultural de João Pessoa para o mundo ver. “A cidade de João Pessoa sai extremamente vencedora desse desfile”, frisou.

Desfile das campeãs – Para o desfile das campeãs, classificam-se as cinco primeiras colocadas do Grupo Especial, as duas primeiras colocadas do Acesso 1 e a primeira do Acesso 2. O evento acontece neste sábado (25), a partir das 20h.