Lucy Alves anuncia gravação de primeiro projeto audiovisual da carreira em João Pessoa; VÍDEO
A cantora Lucy Alves anunciou que vai gravar o primeiro projeto audiovisual da carreira solo em João Pessoa. A afirmação foi em entrevista ao repórter Diogo Pinheiro, sobre a música negra paraibana, exibida no JPB2 desta sexta-feira (21).
“Esse eu acho que vai ser o meu primeiro audiovisual de fato. É, após esse tempo todo e eu escolhi João Pessoa, Paraíba, porque é a minha casa. Justamente para contar um pouquinho de tudo isso que eu já construí”.
Lucy Alves não revelou qual será a data de gravação, mas adiantou que o show terá participações especiais. “Vai ser um projeto grande com participações especiais também.”
Referências da música negra
Nascida em João Pessoa em uma família natural de Itaporanga, no Sertão da Paraíba, em entrevista, Lucy Alves contou como foi influenciada por ritmos nordestinos como o forró e o coco de roda.
“Eu cresci tendo muitas referências dos sertanejos, do movimento de sanfona, das novenas, do coco de roda, tanto na Paraíba quanto em Pernambuco, porque a gente sempre movimentou.”
Ao ser questionada sobre os artistas paraibanos que considera referência, Lucy Alves citou nomes como Cátia de França, Zé Ramalho, Jackson do Pandeiro, Sivuca e Chico César, mas também destacou a nova geração, por meio de artistas como Bixarte.
“Temos uma nova geração aí também, Bixarte, e tanta gente boa que está criando o seu legado, a sua identidade, que eu acho que é o mais importante, mas sempre muito bem referendado. Então, acho que a gente está muito bem de referências”.