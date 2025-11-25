Lucy Alves anuncia gravação de primeiro projeto audiovisual da carreira em João Pessoa; VÍDEO

A cantora Lucy Alves anunciou que vai gravar o primeiro projeto audiovisual da carreira solo em João Pessoa. A afirmação foi em entrevista ao repórter Diogo Pinheiro, sobre a música negra paraibana, exibida no JPB2 desta sexta-feira (21).

“Esse eu acho que vai ser o meu primeiro audiovisual de fato. É, após esse tempo todo e eu escolhi João Pessoa, Paraíba, porque é a minha casa. Justamente para contar um pouquinho de tudo isso que eu já construí”.

Lucy Alves não revelou qual será a data de gravação, mas adiantou que o show terá participações especiais. “Vai ser um projeto grande com participações especiais também.”

Referências da música negra

Anúncio foi feito durante entrevista à TV Cabo Branco.. Reprodução/TV Cabo Branco

Nascida em João Pessoa em uma família natural de Itaporanga, no Sertão da Paraíba, em entrevista, Lucy Alves contou como foi influenciada por ritmos nordestinos como o forró e o coco de roda.

“Eu cresci tendo muitas referências dos sertanejos, do movimento de sanfona, das novenas, do coco de roda, tanto na Paraíba quanto em Pernambuco, porque a gente sempre movimentou.”

Ao ser questionada sobre os artistas paraibanos que considera referência, Lucy Alves citou nomes como Cátia de França, Zé Ramalho, Jackson do Pandeiro, Sivuca e Chico César, mas também destacou a nova geração, por meio de artistas como Bixarte.

“Temos uma nova geração aí também, Bixarte, e tanta gente boa que está criando o seu legado, a sua identidade, que eu acho que é o mais importante, mas sempre muito bem referendado. Então, acho que a gente está muito bem de referências”.