Com propostas de Newcastle e Manchester City, Andrey Santos preferiu projeto do Chelsea – BOLA ROLANDO

Quarta-feira, 21/12/2022 – 15:29Lucas Pedrosa @pedrosa E só mais uma adição à informação sobre o Andrey: o volante decidiu seu destino nesta semana. Ele tinha Chelsea, City e Newcastle para escolher, três times que o acompanham há muito tempo e que formalizaram as propostas após a Copa do Mundo.

O Chelsea ligava para os representantes de Andrey diariamente, demonstrando total interesse no volante e afirmando que ele seria lapidado no clube. O Newcastle, por mais que tenha grana, está atrás esportivamente dos Blues. Já o City, o que pesou foi o receio de +

ser emprestado como aconteceu com Douglas Luiz e até mesmo Kayky, joia do Flu e que agora deve vestir a camisa do Bahia. Andrey e seus representantes entendem que ele é jogador de alta prateleira europeia e precisa ser desenvolvido com cuidado. O Chelsea ofereceu isso. #SBTSports

Ou seja: saliento aqui que não tinha negócio fechado antes do fim da Copa do Mundo. Essa decisão foi tomada nesta semana e o negócio avançou. Falta assinar.

