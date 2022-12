Dieguinho quer Campinense forte independente do estádio e elogia relação de Flávio Araújo com o elenco

Compartilhe















Anunciado pelo Campinense no início de novembro, Dieguinho tem trabalhado em alta intensidade com todo o grupo raposeiro e é uma das apostas da equipe para 2023. Em entrevista coletiva, o atleta disse que a Raposa precisa ser forte independente do estádio que jogar na próxima temporada e que o técnico Flávio Araújo tem uma boa relação com o elenco do Rubro-Negro.

Dieguinho tem em seu currículo uma passagem firme no futebol carioca, tendo atuado na base do Flamengo e também no juvenil e profissional do Nova Iguaçu, além de passagem por outros clubes conhecidos nacionalmente, como Portuguesa, Juventude, Friburguense, América-RJ e Duque de Caxias. Agora, o foco do meia está na próxima temporada com o Campinense, quando terá pela frente a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil, o Campeonato Paraibano e a Série D. Para ele, um dos fatores que podem ser positivos para o Rubro-Negro em 2023, é a boa relação entre o elenco e Flávio Araújo.

Eu nunca tinha trabalhado com o Flávio, mas já conhecia, já joguei contra. É um excelente profissional. O grupo inteiro gosta e assimila bem tudo o que ele fala. O grupo entende bem o que ele quer, e ele entende o que a gente pode dar para ele, e com isso a gente espera fazer uma excelente temporada”, comentou.

Quanto o assunto é onde jogar, Dieguinho minimizou a situação dos estádios na Paraíba. Para ele, o Campinense precisa demonstrar força em qualquer casa esportiva que tiver que jogar em 2023. Lembrar que na Paraíba apenas o Carneirão e a Toca do Papão estão oficialmente aptos para receber jogos oficiais, ainda que o Ministério Público tenha liberado, nesta quarta, o Amigão, para o recebimento de dois amistosos.

Falo por mim, eu não tenho preocupação com isso. Onde formos jogar, independente do estádio que for liberado, vamos ter que dar nosso melhor e trazer a vitória”, finalizou.

Matheus Aquino

Matheus Aquino

