AO VIVO Benfica x Chaves assistir EM DIRETO Português 23/24, HOJE (29/03), escalações, palpites

O jogo entre Benfica x Chaves pelo Campeonato Português 2023/2024 (Liga Portugal BETCLIC), acontece hoje, HOJE (29/03) às 15:45 hs. O mandante desta partida será Benfica que busca a vitória sob seus domínios.

Benfica vs. Chaves: Uma Previsão e Análise Antes do Confronto

O embate entre Benfica e Chaves promete agitar a Primeira Liga Portuguesa, com ambos os times buscando resultados importantes por razões diferentes. Vamos analisar as expectativas para o confronto, incluindo previsões, notícias sobre os times e possíveis escalações.

Previsão do Confronto: Benfica vs. Chaves

O Benfica entra em campo com o objetivo de recuperar a liderança da Primeira Liga, enfrentando um Chaves que luta pela sobrevivência na divisão principal do futebol português. Com apenas oito jogos restantes na temporada, cada ponto se torna crucial para as aspirações de ambos os times.

Os Águias vêm de uma série invicta de quatro jogos, incluindo uma vitória crucial sobre o Casa Pia antes da pausa internacional. Liderados pelo técnico Roger Schmidt, o Benfica tem mostrado consistência tanto na liga doméstica quanto na Europa League, onde avançaram para as quartas de final.

Por outro lado, o Chaves enfrenta uma situação difícil, estando na última posição da tabela e lutando para evitar o rebaixamento. Com apenas quatro vitórias em 26 jogos, a equipe precisa desesperadamente de uma virada em sua sorte para evitar o retorno à segunda divisão.

O Benfica enfrenta desfalques importantes, com o defensor Juan Bernat e o jovem Antonio Silva fora por lesão e suspensão, respectivamente. Por outro lado, o Chaves também tem problemas de lesão, com jogadores-chave como Sandro Cruz e Thibang Phete ausentes.

Possíveis Escalações:

Para o Benfica, a equipe titular provavelmente incluirá nomes familiares como Di Maria e Morato, enquanto o Chaves confiará em jogadores como Hernandez e Carraca para liderar sua linha de ataque.

Considerando a disparidade de forma e qualidade entre os dois times, é provável que o Benfica saia vitorioso, com uma previsão de 3-0 a seu favor.

O confronto entre Benfica e Chaves é crucial para ambos os times, com os Águias buscando a liderança e o Chaves lutando pela sobrevivência. Com desfalques e desafios à frente, será interessante ver como cada equipe se sairá neste confronto decisivo na Primeira Liga Portuguesa.