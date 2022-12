Termo de cooperação

Prefeitura e OAB-PB firmam parceria para fortalecimento de políticas públicas para as mulheres

21/12/2022 | 20:30 | 81

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria Extraordinária de Políticas Públicas para as Mulheres de João Pessoa (SEPPM), firmou parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil – seccional Paraíba (OAB-PB), e assinaram, na tarde desta quarta-feira (21), um termo de cooperação técnica. O objetivo é colaborar, de maneira mútua, nas discussões de diretos humanos das mulheres que elevem sua cidadania, superando as situações de desigualdades vivenciadas pela mulher na sociedade.

A secretária de Políticas Públicas para as Mulheres de João Pessoa, Nena Martins, ressaltou a importância da parceria. “O maior objetivo dessa parceria é desenvolver habilidades jurídicas necessárias em defesa dos direitos da mulher. Deixo registrada nossa imensa gratidão ao presidente Harrison Targino e toda a equipe da OAB pela excelente receptividade”, frisou.

Já o presidente da OAB-PB, Harrison Targino, falou sobre a necessidade de união de forças em defesa dos direitos das mulheres. “Esta parceria propiciará inúmeras atividades relativas a mulher no âmbito do Município de João Pessoa, na busca de consolidarmos uma rede de proteção e apoio as mulheres”, destacou.

Também participaram do ato, a tesoureira da OAB-PB, Leilane Soares; as advogadas Kelly Helen, Priscilla Nascimento, Thainá Mendes, Mariana Pinto, Ana Larissa Tomaz, além da fundadora da Rede de Sororidade na Paraíba, Francisca Leite; a presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB-PB, Izabelle Ramalho e o presidente da Comissão de Justiça Criminal da OAB-PB, Júnior Moura.