Ação da Prefeitura leva consultas especializadas e outros serviços para moradores do Valentina

15/07/2023

A ação ‘Saúde + Perto’, da Prefeitura de João Pessoa, está visitando o bairro Valentina Figueiredo, neste sábado (15), levando até a população consultas em diversas especialidades médicas e outros serviços de saúde. Mais de 100 pessoas já haviam sido atendidas nos primeiros 60 minutos de atividade, que segue até as 16h na Escola Municipal Dom Helder Câmara.

Durante a ação, realizada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), os moradores do bairro têm acesso a consultas com clínico geral, cardiologista e ginecologista, além de encaminhamentos para outras especialidades. Também estão sendo ofertados atendimentos de enfermagem, práticas integrativas e complementares, marcação de exames, testes rápidos para ISTs, vacinação e cadastro no Cartão SUS e programa Remédio em Casa.

De acordo com a diretora de Atenção à Saúde de João Pessoa, Alline Grisi, no local, o usuário passa pelo acolhimento, onde é realizada uma triagem antes de ser direcionado ao atendimento especializado mais adequado. “As pessoas já passam pelas consultas na hora ou já saem com a consulta e os exames marcados. Estamos muito felizes em perceber que a ação está tendo uma adesão grande da população nos bairros”, afirmou.

Com um sorriso no rosto, a aposentada Maria do Socorro Costa demonstrava satisfação após receber atendimento médico e encaminhamento para a realização de uma ressonância e para consulta com ortopedista. “Aqui, fiz de tudo um pouco. Verificaram minha pressão, falei com o médico e já estou com minha ressonância marcada. Sem falar na alegria das pessoas aqui, todo mundo simpático e nos recebendo muito bem”, comemorou.

Da mesma forma, a dona de casa Sandra da Silva também elogiou o trabalho realizado pela equipe. “Temos que aproveitar este momento, porque eles estão fazendo um trabalho belíssimo. Consegui marcar psicólogo para meu filho e alguns exames que estou precisando. Estão todos de parabéns”, disse.

Nas duas primeiras edições, o ‘Saúde + Perto’ já realizou cerca de 800 atendimentos, além das marcações para consultas, exames e demais serviços disponibilizados. A ação é aberta ao público em geral e, para participar, é importante levar os documentos pessoais (RG e CPF) e um comprovante de residência.

Além do Valentina Figueiredo, o ‘Saúde + Perto’ já passou por Mangabeira e Bairro das Indústrias. Conforme o cronograma divulgado pela Prefeitura, os próximos bairros a receberem a ação serão Mandacaru, no dia 22, e Bessa, no dia 29 de julho.