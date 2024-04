ASSISTIR AO VIVO Atletico San Luis x Toluca CAMPEONATO Mexicano 2023/2024, LIGA MX HOJE (20/04), PALPITES, ESCALAÇÕES

A PARTIDA entre Atletico de San Luis x Toluca é válida pelo Campeonato Mexicano, Liga MX ou ainda a Liga Mexicana 2023/2024. Contudo, a bola rola HOJE (20/04) às 00 hs (horário de Brasília). A partida tem Atletic9 como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

No próximo sábado, 20 de abril de 2024, às 03:00 UTC, o Estadio Alfonso Lastras Ramírez será palco de um confronto crucial entre Atletico de San Luis e Toluca, válido pela rodada 16 do Liga MX Clausura 2024. Esta partida promete muita emoção, já que ambos os times buscarão os três pontos para melhorar suas posições na tabela.

Histórico de Confrontos

Ao analisar o histórico recente de confrontos diretos, o Toluca tem uma ligeira vantagem com 8 vitórias, enquanto o Atletico de San Luis venceu em 5 ocasiões e houve 1 empate. Os confrontos entre essas equipes sempre foram intensos, e esta partida não deve ser diferente.

Situação Atual na Tabela

O Toluca está atualmente na segunda posição com 29 pontos em 15 jogos, enquanto o Atletico de San Luis ocupa a 14ª posição com 13 pontos. Ambas as equipes vêm de resultados mistos nas últimas rodadas, o que torna este confronto ainda mais imprevisível.

Desfalques Importantes

Ambas as equipes têm jogadores importantes lesionados. No lado do Atletico de San Luis, Vitinho, Macias, Léo, Iniestra e Huerta estão lesionados ou em recuperação, enquanto o Toluca não tem jogadores lesionados confirmados.

Apostas e Prognóstico

De acordo com as casas de apostas, o Toluca é o favorito para vencer o jogo, com odds de 1.95. O empate está cotado em 3.80, enquanto a vitória do Atletico de San Luis tem odds de 3.50. Para os fãs de apostas, a opção “Mais de 2,5 gols” parece promissora com odds de 2.50.

Com base no histórico recente e na situação atual na tabela, podemos esperar um jogo equilibrado e emocionante. Ambas as equipes têm motivação para buscar a vitória, e isso pode resultar em um confronto repleto de gols e emoções.

Prepare-se para uma noite de futebol emocionante e fique de olho nas escalações e atualizações antes do jogo!

ONDE ASSISTIR

Canal Atlético San Luis x Mazatlan TUDN.COM sim STARPLUS SIM SÓ INTERNACIONAL OUTRO YOUTUBE LIGA MX (SÓ INTERNACIONAL)

 

A Primera División de México, ou a Liga MX, tem um grande patrocinador que renomeia a liga. Assim, a liga passou a se chamar, desde 2013, Liga BBVA Bancomer. Esta é a liga mais forte da América do Norte e envolve os melhores times daquele país. A competição tem 18 times na série A. Entretanto, na temporada de 2019/2020, não houve rebaixamento e um clube foi adicionado à liga, totalizando, agora 19 times.

Assim, como outros campeonatos de língua espanhola, o Mexicano também conta com a Apertura (primeira fase) e a Clausula (segunda fase). Por fim, Os clubes com mais vitoriosos da competição são o América, com 13 títulos, e o Chivas, com 12 títulos, seguidos de Toluca com 10, Cruz Azul com 9, Pumas, León e U.A.N.L Tigres com 7 títulos cada.

Campeonato Mexicano.

O Campeonato Mexicano, também conhecido como Liga MX ou Liga BBVA Bancomer MX, é uma das competições mais importantes e emocionantes do futebol no México. Fundada em 1943, a liga tem desempenhado um papel fundamental no desenvolvimento e popularização do esporte no país. Com 18 clubes participantes desde 2004 (exceto na temporada 2019/20, quando teve 19 equipes), a Liga MX atrai uma base de torcedores apaixonados e oferece um alto nível de competição a cada temporada.