Justiça converte em preventiva prisão de advogado suspeito de violência doméstica, em João Pessoa – Foto: Reproudção/TV Cabo Branco.

A prisão do advogado Hilton Maia, preso em flagrante suspeito de violência doméstica, em João Pessoa, foi convertida em preventiva pela Justiça da Paraíba, durante audiência de custódia, nesta segunda-feira (3). A informação foi confirmada pela Polícia Civil, que investiga o caso.

O advogado foi preso em flagrante no domingo (2) e havia sido encaminhado à carceragem da Cidade da Polícia. A partir da decretação da prisão preventiva, ele vai ser encaminhado, a partir de agora, para o Presídio do Valentina, também em João Pessoa.

O Jornal da Paraíba não conseguiu localizar a defesa do advogado suspeito.

De acordo com a delegada Sileide Azevedo, o homem foi detido pela Polícia Militar. Na delegacia, foram ouvidos os policiais que conduziram a ocorrência e a vítima, que passou por exame de corpo de delito.

A mulher recebeu uma medida protetiva de urgência. O advogado também foi submetido ao exame de corpo de delito e, durante o seu depoimento, optou por ficar em silêncio.