Prefeitura intensifica operação tapa-buraco e mais de 50 bairros recebem o serviço nesta terça-feira

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), continua avançando com os serviços na manutenção viária da Capital. A operação tapa-buraco visa garantir mais segurança e mobilidade para motoristas, motociclistas e pedestres. As intervenções fazem parte de um cronograma diário elaborado a partir do monitoramento técnico da Seinfra e também com base nos pedidos feitos pela população pelos canais oficiais da prefeitura.

Nesta terça-feira (4), as equipes estão trabalhando em pontos de 52 bairros. De acordo com a programação da Seinfra, a operação abrange ruas e avenidas do Bessa, Bairro dos Estados, Jardim Cidade Universitária, Gramame, Cristo Redentor, Cuiá, Mangabeira, João Paulo II, José Américo, Bancários, Ernesto Geisel, Valentina de Figueiredo, Manaíra, Mandacaru, Tambaú, Cabo Branco, Bairro dos Ipês, Aeroclube, Castelo Branco, Tambauzinho, Torre, Expedicionários, Centro, Alto do Mateus, Roger, Tambiá, Varadouro, Pedro Gondim, Jaguaribe, Funcionários, Grotão, Oitizeiro, Ilha do Bispo, Altiplano, Penha, Jardim Oceania, Parque Verde, Brisamar, Distrito Industrial, Planalto Boa Esperança, Miramar, Portal do Sol, Jardim Veneza, Ernani Sátiro, Costa e Silva, Cruz das Armas, Colibris, Bairro das Indústrias, Mumbaba, Treze de Maio, Anatólia e Jardim São Paulo.

Outros serviços, como a manutenção na rede de drenagem, seguem em diversos pontos da cidade para coibir alagamentos. São limpeza, desobstrução e recuperação de galerias. Já a iluminação pública recebe manutenção nos seguintes bairros: Mangabeira, Ernesto Geisel, Jardim São Paulo, Jardim Cidade Universitária, Gramame, Manaíra, João Paulo II, Aeroclube, Anatólia, Valentina de Figueiredo, Muçumagro, Jacarapé, Funcionários, Água Fria, Planalto da Boa Esperança, Castelo Branco, Cuiá, Bairro das Indústrias, Jardim Veneza, Oitizeiro e Bairro dos Novais.

Como solicitar – A população de João Pessoa pode solicitar a operação tapa-buraco e outros serviços de maneira rápida e prática, sem precisar sair de casa. Para registrar a demanda do seu bairro ou rua, basta baixar e acessar o aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’, disponível gratuitamente para os sistemas Android e iOS. Por meio da plataforma, o cidadão pode enviar fotos, a localização exata do problema e acompanhar o andamento da solicitação até que o serviço seja inserido na rota de execução.