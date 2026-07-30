Ganho de mais de dois mil postos de trabalho em junho é registrado na Paraíba, aponta Caged – Foto: Governo Federal. Gustavo Demétrio

A Paraíba registrou um saldo positivo de 2.365 postos de trabalho a mais com carteira assinada no saldo acumulado do mês de maio. Foram 21.796 postos de trabalho criados contra 19.431 desligamentos. Os dados foram divulgados a partir do sistema do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), pelo Ministério do Trabalho.

Os empregos do Caged são de cinco setores da economia: serviços, comércio, construção, indústria e agropecuária. Os empregos públicos não estão incluídos neste levantamento.

Em junho, todos os setores tiveram saldo positivo: o de serviços ( 773), o setor do comércio (749) e o setor da construção (427) puxam os números com os maiores saldos. Os outros dois setores analisados pelo Caged obtiveram saldo positivo. O setor da indústria obteve 402 postos a mais e o setor da agropecuária 14 postos também a mais.

Postos de trabalho em João Pessoa e Campina Grande

A capital João Pessoa apresentou saldo positivo no mês de junho, também conforme o Caged. A cidade teve um saldo positivo de 803, com 10.036 amissões e 9.233 desligamentos.

Em Campina Grande, o saldo também foi positivo, de 229 postos de trabalho, com 4.426 admissões e 4.197 desligamentos.