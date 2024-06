Gilberto Gil fez uma música para Andréia Sadi

Foto/Reprodução.

A jornalista Andréa Sadi, da GloboNews, participa em João Pessoa, na manhã desta sexta-feira, 07 de junho, de um evento promovido pela Rede Paraíba de Comunicação. Sadi vai falar para uma plateia de convidados sobre as eleições municipais de outubro que vem.

Formada pela PUC-SP, 37 anos, Andréia Sadi é um dos grandes nomes do jornalismo brasileiro. Contratada pelo grupo Globo em 2015, ela se projetou fazendo jornalismo político.

Repórter, entrevistadora, comentarista, apresentadora – Sadi é craque no que faz. Apurando, cultivando as fontes, Andréia Sadi é jornalista full time. Ser jornalista o tempo todo é imprescindível para quem quer desempenhar bem esse nosso ofício, e ela sabe disso.

Como a coluna tem a cultura como tema central, aproveito a presença de Andréia Sadi entre nós para dizer o que talvez alguns leitores não saibam: que Gilberto Gil fez uma música para ela. Para ela e para a atriz Maria Ribeiro.

Gil e Flora são padrinho e madrinha de João e Pedro, os filhos gêmeos de Andréia Sadi e do também jornalista André Rizek. A música, que se chama Lia e Deia, é anterior ao nascimento deles. Está no álbum OK OK OK OK, de 2018.

OK OK OK OK é um álbum de canções autorais inéditas que Gil fez depois de ter enfrentado sérios problemas de saúde. As músicas falam da família, dos amigos, dos médicos que cuidaram do artista.

É um disco de canções muito delicadas que flagram Gil num momento em que, depois da doença, ele retomou o ato de compor. Lia e Deia foi um grande e precioso presente que Gil deu a Andréia Sadi e Maria Ribeiro. E uma imensa demonstração de amor e amizade.